Omicron蔓延到多國 英國周一召集七國集團衛生部長緊急會議

變種病毒Omicron已蔓延到多個國家，各國紛紛加強防疫應對措施；歐盟委員會主席馮德萊恩表示，了解新型病毒變異株Omicron，全球正與"時間賽跑"，她並呼籲採取防疫措施，使科學家有時間對新的變種病毒進行分析。英國周一召集七國集團衛生部長緊急會議。

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法新社消息，目前擔任七國集團輪值主席國的英國周日宣布，將於周一召開七國集團衛生部長的“緊急會議”，以討論應對新冠變種病毒Omicron問題。

而歐盟委員會主席馮德萊恩周日在里加表示：為分析新型冠狀病毒的Omicron變體，並了解是否需要調整疫苗，"我們正在跟時間賽跑"。馮德萊恩呼籲採取預防措施，以讓科學家有時間分析新的變種病毒。馮德萊恩表示，“科學家和製造商需要兩到三周的時間才能全面了解這種新冠病毒變體的突變特徵。

目前，多個國家發現Omicron變種病毒確診病例

英國周日稱，發現第三例Omicron確診病例。英國衛生大臣賈維德周日表示，自30日起，英國商店和公共交通運輸將恢復強制戴口罩。所有抵達英國的乘客都將被指示接受PCR篩檢並自主隔離，直到陰性結果出爐為止。

荷蘭衛生部門周日表示，在61名來自南非、因確診新冠病毒感染而接受隔離的旅客當中，至少發現13例Omicron病例。荷蘭國家公共衛生及環境研究院發布聲明表示：調查尚未結束，新變異株可能還會在更多篩檢樣本中被驗出。

德國周日表示，西部黑森邦的一起疑似病例檢測確認後，目前境內共有3例Omicron變異病毒株確診病例。黑森邦官員表示，這個疑似病例是由南非入境的旅客。巴伐利亞邦衛生廳說，過去14天曾待在南非的任何人，都應該立即減少接觸、接受PCR檢測並通報當地衛生當局。

另外奧地利及鄰國意大利也都發現變種病毒確診病例。奧地利由於確診病例激增，22日已加強管制公共生活，第4度實施全國防疫封鎖令，成為今秋西歐第一個恢復封城的國家。

法國雖未發現變種病毒確診病例，但法國衛生部長韋蘭周日表示，Omicron變異株可能已經在法國境內散播，政府將收緊防疫限制來遏制病毒傳播。韋蘭在巴黎一處疫苗接種中心告訴記者："目前尚未辨識出病例，但可能只是時間的問題。

以色列27日宣布將禁止外國人入境，但參加以色列環球小姐選美比賽的參賽者將可豁免，但可能得須每48小時進行PCR篩檢和其他預防措施。