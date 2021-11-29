二次上市 微博周一啟動在香港招股

在中美競爭的背景下，已在美國納斯達克上市的中國社交網絡平台微博周一宣布，該公司在香港即日展開二次上市招股，希望籌募資金4.85 億歐元。

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法新社報道指，長期以來，中國初創企業一直被鼓勵在美國籌募資金髮展，但在與華盛頓的對抗日益加劇的背景下，北京轉而鼓勵公司、尤其是科技公司優先在國內證券交易所（香港、上海、深圳或最新的北京）融資。

相當於推特的中國新浪微博自 2014 年已在美國上市。該公司表示，周一在香港股市發行股票1100 萬股，每股 388 港元，共計 4.85 億歐元。

報道指，受到美國更嚴格監管和限制，香港股市對中國科技公司吸引力增加，近幾個月來，已有多家公司通過在香港股市二次上市籌集資金。其中就包括百度及電子商務巨頭阿里巴巴。

於此同時，在與美國技術競爭的背景下，中國正在加大收緊公司在外國上市的條件。擔心敏感數據被轉移到國外，北京希望要對國外上市公司首先進行網絡安全風險的徹底徹查。 據彭博社報道，中國當局已要求今年夏天才在華爾街上市的滴滴撤出美國股市。這一主導中國網約車市場的公司自 7 月以來一直受到中國監管機構的調查，主要原因擔心其收集私人數據被泄露。

報道指，在經濟民族主義大背景下，中國剛剛在北京開設一個新的證交易所，該交易所主要面向中小企業，尤其是那些新技術領域的中小企業。