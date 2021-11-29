澳媒：莫里森稱支持達頓對台灣問題發出的嚴肅警告

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）表示，面對中國日益增強的好鬥性，澳大利亞不能表現出“軟弱”，他支持澳洲國防部長彼得·達頓 (Peter Dutton) 的嚴肅評估，即獲取台灣將是北京統治該地區的第一步。

廣告 繼續瀏覽後續

據《澳大利亞金融評論報》周日報道稱，隨着中國軍隊在台灣附近加強空中和海軍演習，北京對澳大利亞防長達頓在上周的講話作出回應，指責堪培拉大肆宣傳“中國威脅論”，並警告說這會損害澳大利亞的利益。北京方面還將莫里森內閣比作“精神病院”。

澳大利亞總理莫里森表示，澳大利亞不能在國家安全問題上表現出軟弱。而在澳大利亞部長幾十年來最強烈的對華講話中，達頓上周五告訴澳洲國家新聞俱樂部，在共產黨試圖將該地區變成一系列朝貢國時，對中國的綏靖不會奏效。達頓詳細闡述了早先的評論，即如果中國入侵台灣，澳大利亞不會加入美國來保衛台灣是“不可相信的”，他預測，如果中國成功，其將進而試圖佔領日本管理的尖閣諸島（中國稱釣魚島）並重塑地區秩序。

據《澳大利亞金融評論報》報道，莫里森表示，他和達頓在演講發表前討論過，“當談到我們生活的不確定環境時，國防部長是正確的”。據莫里森說，“他只是非常清楚地闡述了我認為事實是什麼，事實非常清楚。”莫里森說，“我們是一個自由的國家，我們打算保持這種狀態。現在不是澳大利亞可以承受軟弱的時候。現在不是澳大利亞負擔得起在國家安全上下賭注的時候。”

雖然中國外交部沒有直接點名達頓，但指責“某些澳大利亞政客”煽動與中國的對抗。中國外交部發言人趙立堅說：“這種行為是非常不負責任和不得人心的。”趙立堅是在回答有關莫里森上周就一艘在澳大利亞海岸附近遊盪但在國際水域合法活動的中國間諜船發表的以上評論。

據趙立堅稱，“儘管長期以來澳大利亞從與中國的合作中受益匪淺，但澳大利亞現在正在大肆宣傳所謂的‘中國威脅論’。這是毫無根據、不道德的，最終會損害澳大利亞自身的利益。”

《澳大利亞金融評論報》稱，過去一個月，中國的戰狼外交官已經緩和了對美國、澳大利亞和其他西方批評者的批評，因為中國尋求在明年2月的冬季奧運會之前提高其國際信譽。但是，儘管兩周前中國領導人習近平與美國總統拜登舉行了視頻會談，但中澳關係幾乎沒有解凍跡象。

達頓的言論在周末引起了中國主要宣傳單位的迅速譴責。國營小報《環球時報》的編輯胡錫進說，“這位澳大利亞國防部長的偏執症越來越嚴重。我祝願他有一個光明的未來，成為澳大利亞的總理。在這種情況下，他可以成功地把澳大利亞內閣變成一個精神病院。”

據該報道，澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）周末也發表了類似評論。他批評說，“達頓就像一個脾氣暴躁的少年，熱衷於與中國開戰，因為他認為這讓他看起來很強悍。”陸克文在推特上寫道，“任何猿類都可以捶胸。我們需要一個清醒的國家安全戰略，與我們的盟友一起為中國的所有可能的突發事件悄悄做好準備，而不是尖叫。”

雖然中國官方消息對三邊安全協議（AUKUS）的評論很少，但評論人士警告說，北京認為澳大利亞在印太地區的立場已經轉變為積極支持美國的行動，而不是在美軍遭到襲擊時作為支持者。

達頓的言論在印太地區廣為接受，他的言論還出現在一些主要的日本報紙上。

日本首相岸田文雄在上周六表示，日本政府正在尋求通過賦予其部隊打擊敵方基地的能力來增強其防禦能力。據日本放送協會（NHK ）報道，岸田警告說，中國在缺乏足夠透明度的情況下加強其軍隊，而朝鮮仍然是一個日益令人擔憂的問題。

根據其《和平憲法》，日本目前沒有能力打擊敵方基地以阻止導彈襲擊。任何變化都將代表其軍事地位的重大轉變，並可能引起中國的擔憂。中國官方媒體或網上幾乎沒有提到達頓先生的評論。但《國防雜誌》發表了一篇在線文章，指責澳大利亞是美國的“好僕人”。

該報引述駐新加坡的國際戰略研究所高級研究員尤安·格雷厄姆（Euan Graham）的話表示，如果中國成功奪取台灣，中國是否會追求進一步的領土利益，例如日本管理的尖閣列島，這是一個合理的問題。

格雷厄姆說：“沒有人想出一個合理的論據，為什麼中國會在台灣之後停下來。”他說，“中國最近的所有行為都表明它在戰術上是謹慎的，但在戰略上它希望改變現狀，改變亞洲的力量平衡。”格雷厄姆博士說，唯一可能讓中國的領土野心停下來思考的事情，是其是否在試圖佔領台灣時被“嚴重懲罰”。