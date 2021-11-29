路透社說中國有省份針對記者和外國學生制定了新的監控系統

據路透社查閱的文件顯示，中國最大省份之一河南的安全官員已委託建立一個監視系統，他們說想用它來追蹤記者和國際學生以及其他“可疑人員”。總部位於美國的監控研究公司 IPVM 密切跟蹤該網絡的擴張並首先確定了河南文件，該公司表示，此次招標的獨特之處在於將記者指定為監控目標，並為公安部門提供了快速定位他們並阻礙他們工作的藍圖。

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據路透社報道，根據今年7月29日在河南省政府採購網站上發布的一份招標文件（屬媒體首次報道）詳細介紹了一個監視系統的計畫，該系統可以使用 3000 台連接到各種面部識別攝像頭的人臉識別攝像頭來編製這些來河南的“嫌疑人”的個人文件，並將此併入國家和地區數據庫。

9月17日，中國科技公司東軟（Neusoft）獲得了一份價值500萬元人民幣的合同，要求該公司在簽訂合同後的兩個月內完成系統的建設，河南政府採購網站上公布了單獨的文件顯示。

路透社說無法確定該系統目前是否正在運行。位於瀋陽的東軟沒有回應置評請求。

中國正試圖建立一些安全專家所說的世界上最複雜的監控技術網絡之一，在公共場所安裝數百萬個攝像頭，並越來越多地使用智能手機監控和面部識別等技術。

據路透社報道，總部位於美國的監控研究公司IPVM密切跟蹤該網絡的擴張並首先確定了來自河南的相關文件。該公司表示，此次招標的獨特之處在於將記者指定為監控目標，並為公安部門提供了快速定位他們並阻礙他們工作的藍圖。

據IPVM的運營主管唐納德·梅伊 (Donald Maye) 說：“雖然中國有記錄在案的因工作而拘留和懲罰記者的歷史，但這份文件說明了中國建立定製安全技術以簡化國家對記者的壓制的已知實例。”

路透社說無法找到任何文件，將記者或外國人列為中國其他地區監控系統的具體目標。河南省政府和警方沒有回應置評請求。中國公安部和外交部也未予置評。

河南省公安廳近200頁的招標文件沒有說明其想要追蹤記者或國際學生的原因，但表示要追蹤的另一類“來自鄰國的非法婦女居民”。周一該招標文件已經被禁止訪問。

據該報道，招標文件規定的攝像頭必須能夠為面部被口罩或眼鏡部分覆蓋的個人建立一個相對準確的文件，並且目標必須通過簡單地上傳圖片或搜索他們的面部屬性在數據庫中進行搜索。

該系統將由至少2000名官員和警察操作，並根據招標將記者分為三類：紅色、黃色、綠色，按風險降序排列。

據招標解釋說，覆蓋全河南的不同警察部隊將連接到該平台，以便在發出警告時立即採取行動，河南擁有9900萬居民，是中國人口第三大省份。

招標文件顯示，如果記者在河南登記入住酒店、買票或越過省界，則將發出警告。

招標文件中寫道：“必須對可疑人員進行追蹤和控制，進行動態研究分析和風險評估，並根據類別處理記者。”招標還詳細說明了其他群體的不同預警系統。

路透社說，一些新聞自由組織表示，自中國國家主席習近平2012 年上任以來，執政的中國共產黨加強了對媒體的控制。

今年2月，駐華外國記者協會 (FCCC)援引對年度記者調查和採訪外媒駐華分社負責人的回應，稱中國在2020年使用新冠病毒預防措施、恐嚇和簽證限制來限制外國報道。

中國外交部當時稱FCCC的報道“毫無根據”，並表示中方一貫歡迎各國媒體和記者依法來華報道新聞。一位中方發言人說：“我們反對的是對中國的意識形態偏見和以新聞自由為名的假新聞。”

據路透社報道，雖然河南文件的大部分內容都提到了記者，但也有幾個部分提到了“外國記者”。去年10月，河南省政府在其面向潛在供應商的採購平台上發布了一份意向項目的簡短摘要，稱該系統將“以外國人為中心”，並有助於“保護國家主權、安全和利益”。

該合同於7月29日進行招標，此前來自英國廣播公司（BBC）、《洛杉磯時報》、法新社和其他報道河南特大洪水的外國記者成為中國嚴格審查的社交媒體平台微博上的民族主義運動的目標。

FCCC當時表示，“非常擔心目睹報道洪水的記者在網上和線下受到騷擾”。例如，它描述了一個微博帳戶如何要求其160萬粉絲報告一名正在報道洪水的外國記者的下落。

招標還表示，這一系統應該能夠通過手機定位和旅行預訂等方法跟蹤國際學生的動向——尤其是在國慶節或兩會等關鍵日期。“在......敏感日期，啟動戰時預警機制，”招標文件寫道。