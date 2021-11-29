郭飛雄再向李克強寫信 要求獲准出國看護病危妻子

中國維權人士郭飛雄今天再次致信中國總理李克強，呼籲中國當局允許他前往美國，看護他的病危妻子。郭飛雄今年一月時擁有正常護照出國，在機場遭攔截，並長時間被失蹤。現在郭飛雄以原名楊茂東向中國總理李克強致信，該信件在中國國務院微信客戶端官方渠道留言，以“我向總理說句話”為題向李克強寄發。該信件也在海外推特轉發。

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據郭飛雄的“我向總理說句話”，稱，“我是中國公民楊茂東，筆名郭飛雄。我的妻子張青2021年初在美國馬里蘭州身患晚期腸癌，當時做了開腹切割腸梗阻手術，11月初又突發第二次腸梗阻，11月27日送當地醫院急救。由於癌細胞全身擴散，當地醫院認為做手術已無效，僅按插管姑息處置。我妻子遂面臨直接生命危險，急需我本人即刻趕過去轉院做手術搶救。”

據郭飛雄的信件說，“人民公僕有義務忠於人民，全心全意為人民服務，接受人民監督，（“公務員法”第十四條）。人民的生命安全是個人和國家的頭等大事，拯救生命是人間第一急。”據郭飛雄信件說，“我特懇請李克強總理依據法律和基本人道，及時過問並督促公安部負責官員，或放棄不必要的二次最終審批，或儘快依法做出最後批准，讓我本人能最快時間趕往美國陪護妻子，救急救命。”

沒有消息表明，郭飛雄的新的懇請信件，是否安抵中國國務院微信客戶端官方渠道。至此沒有看見中國官方任何回應。

據本台稍早於今年1月29日報道稱，中國維權人士和獨立作家郭飛雄（本名楊茂東），赴美探視患癌的妻子，在浦東機場被禁出境，他呼籲拜登政府幫助，隨後與外界失去聯繫。

消息說，中國維權人士郭飛雄1月28日宣布他在上海浦東機場絕食，抗議當局禁止他赴美探望患癌症準備化療的妻子。郭飛雄在失聯之前向自由亞洲電台表示，他呼籲拜登政府對他緊急救援。他還說，“一旦我電話關機了，就證明要麼我被送到醫院，要麼我面臨人身危險。”郭飛雄表示，他的妻子張青身在美國馬里蘭州，近期罹患結腸癌，出現擴散。他1月初，曾致信中國國務院總理李克強，要求李克強責令當局歸還護照，讓他可以到美國與家人團聚。他的妻子剛做完腫瘤切割手術，身邊兒女都小，只有他能夠照顧妻子。

據該報道，郭飛雄曾參與八九學運，後因聲援《南方周末》報社及要求官員公布財產，於2013年被判囚6年。2019年刑滿獲釋後爭取出國，但護照一直被廣州市公安局扣押。這次得到了護照，卻在上海浦東機場被禁止離境。