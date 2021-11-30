歐盟發言人就彭帥案再發聲明

歐洲聯盟對中國網球運動員彭帥表示聲援，彭帥在中國社交媒體上發布性侵犯指控後不久就失蹤了。就彭帥最近再次公開露面，歐洲聯盟發言人說，這並沒有減輕人們對彭帥安全和自由的擔憂。

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歐盟對外事務官網上發言人今天就彭帥現身發表的聲明說，彭帥最近再次公開露面並沒有減輕人們對她的安全和自由的擔憂。

歐盟加入了包括體育專業人士在內的日益增長的國際要求，以確保彭帥自由且不受威脅。本着這一精神，歐盟要求中國政府提供彭帥安全、生活正常和下落的可核實證據。歐盟敦促中國當局對她的性侵犯指控進行全面、公平和透明的調查。

該聲明說，歐盟強烈反對使用強迫失蹤和任意拘禁的做法，特別是通過指定地點的居住監視（RSDL）手段。歐盟並呼籲中國遵守其在國內法和國際法下的人權義務。