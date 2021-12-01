世界女子職業網球協會決定暫停在中國的賽事

12月1日，國際女子網球協會首席執行長西蒙 (Steve Simon) 表示，鑒於彭帥的現況，我宣布立即暫停在中國的所有WTA賽事，包括香港在內。西蒙在一份公報中表示：“我宣布立即暫停中國包括香港在內的所有 WTA 賽事。憑良心說，我不知道如何讓我們的運動員在不允許彭帥參加比賽的情況下自由交流，而且顯然已經被迫撤銷他對性虐待的指控”。

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在過去十年中，中國一直是國際女子網球協會擴張的重點，女子網球巡迴賽2019年在中國舉辦了9場比賽，總獎金為3040萬美元。該賽季結束時，女子網球巡迴賽也首次在深圳舉辦總獎金1400萬美元的年終總決賽。

11月16日，國際女子網球協會(The Women's Tennis Association, 簡稱WTA)呼籲中國政府調查職業網球明星彭帥在社交媒體賬戶上發布的對一名前高級官員的性侵指控，這可能在中國引發強烈反對。中國曾因外國體育組織干涉其內政而對這些組織進行懲罰。

此前，國際女子職業網球協會主席兼首席執行官西蒙發布的聲明中稱：“彭帥以及所有女性都應該被傾聽，而不是被審查”。“我們希望這個問題能得到妥善處理，這意味着這些指控必須得到全面、公正、透明和沒有審查的調查。”

彭帥經過認證的微博賬戶在11月2日發布了一篇帖子，指控2013年至2018年期間曾擔任國務院副總理的張高麗對其性侵。這篇帖子稱，彭帥和張高麗的關係斷斷續續持續了幾年，有時是雙方自願的，有時涉及強迫，包括強迫性行為。這篇帖子在發布約20分鐘後就被屏蔽了。