全球網球運動員支持WTA停止中國賽事決定

國際網球明星們今天稱讚國際女子網球協會WTA決定暫停在中國舉行的女子比賽，以支持中國網球運動員彭帥，彭帥因指控一名中國前最高領導人實施性侵犯而遭到打壓。

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據本台報道稱，國際女子網球協會首席執行長西蒙 (Steve Simon) 星期三表示，，鑒於彭帥的現況，我宣布立即暫停在中國的所有WTA賽事，包括香港在內。西蒙在一份公報中表示：“我宣布立即暫停中國包括香港在內的所有 WTA 賽事。憑良心說，我不知道如何讓我們的運動員在不允許彭帥參加比賽的情況下自由交流，而且顯然已經被迫撤銷他對性虐待的指控”。

法新社今天報道說，但世界網球明星們周四卻稱讚WTA決定暫停在中國舉行的女子比賽，以支持網球運動員彭帥，她指控一名中國前最高領導人實施性侵犯。

針對國際女子網球協會這一決定，中國外交部發言人王文彬周四表示，他反對 "任何將體育政治化的行為"。

據WTA主席史蒂夫-西蒙稱，WTA採取此舉是因為對這位前溫布爾登和法國公開賽雙打冠軍球員的行動自由存在 "嚴重懷疑"。在周三晚上的一份措辭強烈的聲明中，它宣布 "立即暫停在中國的所有WTA賽事，包括香港"。

這一堅定的立場受到了許多網球明星的歡迎。擁有12個大滿貫單打冠軍的比莉-金說，WTA "站在了歷史的正確一邊"。而法國人阿麗茲-科內在推特上寫給史蒂夫-西蒙稱讚西蒙說："是個真正領導者。"世界網球排名第一的諾瓦克-德約科維奇說："我完全支持WTA的立場，因為關於彭帥，我們沒有足夠的信息。"

女子網球界第二大最成功的球員瑪蒂娜-納芙拉蒂諾娃周四讚揚了WTA的 "勇敢立場"，即 "我們把原則放在美元之前"。她還指責國際奧林匹克委員會（IOC）："我幾乎聽不到你們的聲音，"這位前冠軍指責國際奧委會自事件開始以來過於謹慎。

法新社說，WTA的退出決定最終可能使該組織損失數百萬歐元，因為中國是其最大的市場之一。

前世界第一安迪-羅迪克強調了史蒂夫-西蒙所承擔的風險："當不需要付出任何代價時，做正確的事情要容易得多。尊重。"

然而，由於新冠病毒疫情原因，中國最近沒有舉辦任何WTA比賽，而且在不久的將來也不太可能舉辦任何比賽。在2019年賽季，即最後一個未受疫情影響的賽季，有十場比賽在中國舉行，包括年終的女子大師賽，這些比賽的經費為1400萬美元，比男子比賽的經費要好。

史蒂夫-西蒙在其聲明中說：“我希望世界各國領導人將繼續挺身而出，確保為彭和所有婦女伸張正義，而不考慮經濟後果。”

11月初，在中國社交網絡微博上發表的一條信息中，彭帥詳細談到了她與中國前副總理張高麗的關係，張高麗已經結婚，比她大40歲。在其中，這位35歲的女士談到了她在與領導和妻子的這場三角戀中的不安。彭帥還說，三年前，在張高麗退休後，她 "同意 "再次與張高麗發生性關係，但在領導的堅持下，她 "哭了"，感到 "被迫 "這樣做。

許多世界網球明星，從克里斯-埃弗特到大坂直美，一些西方國家，如法國和美國，還有歐盟和聯合國，已經要求北京澄清彭帥的命運。

根據中國官方媒體記者公布的視頻，這名年輕女子於11月21日在北京一家餐廳和中國首都的一場網球比賽中再次出現。她還在與國際奧委會主席托馬斯-巴赫的視頻會議上說，她 "在北京的家中安然無恙"，但她 "希望自己的隱私得到尊重"。

據國際女子網球協會首席執行長西蒙指出，“這一切都不能接受，也永遠不能接受。” 史蒂夫-西蒙周三說："如果有權勢的人可以壓制女性的聲音，並將性虐待的指控掃到地毯下，那麼WTA賴以生存的基礎--女性的平等--將受到嚴重的破壞。

中國媒體周四沒有報道WTA的決定，自該案開始以來，中國媒體一直保持沉默。關於彭帥的新聞也是社交網絡上激烈審查的對象。絕大多數中國人都不知道圍繞彭帥的爭議與國際關注。

但一些中國網民還是知道這一消息，他們周四在WTA的官方微博上發表評論。一些人張貼了他們對WTA主席的 "欽佩"，他們說他有 "膽量"。其他人指責該組織 "反華"，並要求他 "離開中國，離得越遠越好"。