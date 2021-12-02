德准外長誓言對中共採取強硬立場 人權問題不再沉默

德國新政府即將啟動。准外長貝爾伯克表示，她對中國採取強硬立場，矢言把人權和法治置於德國外交核心，不再像前任政府那樣閉口不談。她並建議歐盟不要再進口新疆生產的產品。

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年僅40歲的綠黨籍貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受柏林《日日新聞報》（Die Tageszeitung）訪問時指出，當討論氣候變遷和新冠病毒疫情議題時，中國是夥伴；不過，德國身為歐盟的一員，與獨裁統治的中國是處於制度競爭的關係，因此，德國將與民主國家追求戰略性合作，捍衛共同的價值和利益。

德國新政府在聯合執政協議中直接提及敏感的台灣、新疆和香港等議題，外界因而解讀為，德國未來有意加強與北京的對抗。

對此，貝爾伯克認為，對話是國際政治的核心，但不等於美化或閉口不談。

她強調，她所追求的外交價值導向是對話和強硬的並進，並暗指即將卸任的總理默克爾（Angela Merkel）近年對中國人權問題一直保持沉默。

貝爾伯克還特別提及，新疆普遍存在強迫勞動，建議歐盟禁止進口新疆生產的產品。

她認為，德國身為歐盟最大國，應該多利用共同市場的槓桿原理，不能再像過去一樣只顧自己的中國政策，而是所有27個成員國同心協力，追求一致的對中政策。

對於德國是否會加入抵制北京冬季奧運的行列，貝爾伯克說，從北京領導人對待網球選手彭帥或記者張展的方式來看，的確有必要好好審視奧運，德國政府有多種應對方式，將在未來幾周進行討論。

貝爾伯克是德國政壇的後起之秀，直言不諱的作風尤其受到年輕選民的歡迎。她經常批評總理默克爾對北京太軟弱，主張歐洲與中國的關係是“自由民主與獨裁之間的制度競爭”，支持歐美聯手制衡北京。

據西班牙《世界報》（El Mundo）先前報導，貝爾伯克曾坦承，自己的女性身分為她爭取黨內提名帶來極大優勢。她也常在公開場合強調自己作為兩個年幼孩子母親，希望能給孩子更公平的國家和更潔淨的地球。

青少年時期的貝爾伯克是一名運動健將，在彈簧床運動拿過銅牌，1994年還成為世青錦標賽德國體操代表團成員，後來因受傷而結束職業運動生涯。