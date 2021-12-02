福建預警颱風與“外部”破壞辦大停電演習 引網上議論

中國福建省官方11月30日在福州、廈門、漳州、寧德四地，模擬超強颱風及“外部破壞”同步舉行“大面積停電事件應急演練”。但在近來台海局勢緊張下，這一演練引起部分中國民眾聯想。承辦這項演練的福建省發展和改革委員會表示，這是福建省近年來所組織規模最大的一次電力應急演練。

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據中央社今天報道說，福建省發改委1日發布，這項“福建省2021年大面積停電事件應急演練”是由福建省“大面積停電事件應急指揮部”主辦，福建省發改委、國家電網福建省電力公司承辦，演練範圍涵蓋福州、廈門、漳州、寧德共4個地級市。

根據發布內容，這項演練啟動大面積停電事件第2級應急響應，展開搶險救援、電力恢復等應急處置。並分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束4個階段。其中提到，海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網絡攻擊等應急處置科目的設置，特別體現了這次演練“聚焦新態勢、新環境、新熱點的敏銳性”。

福建省官方11月30日在福州等地舉行“大面積停電事件應急演練”，卻在中國民間引發聯想。據香港明報消息說，中國不少網友認為，因應颱風影響只是“借口”，福建應是為因應“可能出現的台海戰爭”造成的停電作準備。其中有人還指“懂的都懂”、“信號很強烈”等語。

但也有網友說，今後惡劣天氣只會越來越多，福建又靠海符合邏輯，沒有必要胡亂聯想。

據中央社說，先前中國商務部發布通知，鼓勵家庭儲存生活必需品等後，一度被解讀為“武統前兆”，導致中國許多城市出現民眾大量囤積商品的窘狀。其後，中國網絡更出現“預備役退伍軍人發召回”的短信，隨即先後被軍媒及中國國防部公開闢謠。