老撾在債務風險上迎來中國鐵路

美聯社12月2日報道稱，老撾正在開通一條聯通中國西南部，價值59億美元的鐵路。這條由中方建造的鐵路之下，隱藏着老撾潛在的債務風險。以下內文視頻為澳大利亞國立大學東南亞問題專家Grant Raymond的解析。

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從萬象到昆明，這條穿越繁茂熱帶山脈的鐵路線長達1035公里，是“一帶一路”倡議之下的數百個項目之一，本周開啟其貨運服務。這一項目旨在通過在亞洲，非洲，太平洋地區建造港口，鐵路等設施，來擴大貿易。

美聯社指出，老撾領導人希望通過這條預計串聯起中國，泰國，越南，緬甸，馬來西亞，新加坡的鐵路，為老撾的經濟注入能量；然而就在老撾張開雙臂歡迎這條線路之際，由中國國有銀行提供的貸款，也引發了擔憂。一些借貸方擔心，中國的項目太昂貴，將為相關地區留下太多債務。一些外國專家指出，昆明-萬象鐵路對老撾的潛在經濟利好仍不明朗，且“代價的高昂，達到了危險的程度”。

美聯社報道稱，老撾境內的這段鐵路長418公里，速度160kph，由中老雙方的合資公司運營，中鐵集團與另兩家中國國有企業持股70%，老撾一家國有企業持股30%。該項目的投資當中，貸款佔比60%，而在“貧窮且債務風險高企”的國家當中，老撾可謂是名列前茅：該國的債務如今已佔據其每年經濟產出的三分之二，其主要債務的持有國是中國。誠然，鐵路可以通過聯通農村，城市，出口市場，來提振收入，但這個過程可能會持續十多年才能實現，而設備，土地，建築等各方面，需要大量資金的投入。作為過去十年間全球發展最快速的經濟體之一，老撾仍然未擺脫貧窮。世界銀行去年曾預測，若配有相應改革，鐵路將有可能助老撾收入提振21%，但稱這種提振從願景變成現實，將需要一個過程。

對此，澳大利亞國立大學東南亞問題專家Grant Raymond表示，“老撾把自己置於這樣一種境地：如果鐵路沒有盈利，那麼就會產生真正的債務麻煩”。事實上，肯尼亞和埃塞俄比亞等已經在掙紮着償付中國貸款了。北京方面也在抱怨聲起後，開始提供一些低成本貸款，並勾銷了貧窮國家的一些貸款。