世衛稱Omicron變種病毒已擴散到38國 但尚未收到死亡病例通報

世界衛生組織周五宣稱，Omicron變種病毒已擴散到38個國家，但到目前尚未收到死亡病例通報。世界敦促各國不要恐慌，但要為其可能的傳播做好準備。世衛稱還需兩周時間才能進一步了解其傳播性和實際危險性。世衛發言人林德梅爾表示，顯示奧密克戎具有高度傳染性的數據只是"初步信息"。

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法新社消息，在南非宣布檢測到新的Omicron變種病毒一個多星期後，科學家們仍正在繼續研究新冠奧密克戎變種病毒。Omicron在全球引起恐慌，發現Omicron感染病例的國家也與日俱增。

根據歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 的數據，截止到周五，在整個歐洲經濟區（歐盟加上挪威、冰島和列支敦士登），已發現 109 例Omicron確診病例。

在美國，共有10例確診病例，其中 2例沒有出國旅行紀錄，這表明變種病毒傳播已開始在本土進行。

儘管澳大利亞宣布，禁止外國人入境並限制飛往南部非洲的航班，但澳大利亞周五宣布，悉尼有三例確診病例。

西班牙也發現了首例本地確診病例，一名 62 歲已經接種疫苗的男子沒有旅行紀錄但確診感染Omicron變種病毒。

另外，突尼斯和墨西哥周五宣布了首例變種病毒確診病例。

世衛組織周五表示，到目前尚未接獲任何變種病毒死亡病例通報。

世衛發言人林德梅爾周五在日內瓦向媒體表示，"我還沒有見到與Omicron有關的死亡病例通報。我們正在收集所有證據，隨着工作持續進行，我們會發現越來越多證據。"

世界衛生組織敦促各國不要恐慌，但要為其可能的傳播做好準備。世衛組織在讚揚南非和博茨瓦納上個月決定報告發現奧密克戎變種的同時重申，還需要兩周時間才能進一步了解其傳播性和實際危險性。林德梅爾表示，顯示奧密克戎具有高度傳染性的數據只是"初步信息"。

林德梅爾還重申了世衛組織反對實施全面旅行禁令的建議，但表示衛生系統無法承受感染激增的國家除外。他說：“最好讓你的國家、你的衛生系統為可能出現的病例做好準備，因為我們可以很確定，奧密克戎變種會四處傳播。”

林德梅爾指出，德爾塔病毒變體今年夏天被宣布為一種值得關注的變種，現在成為了主要的流行病毒，佔比在世界各地都超過了90%。“這就是這種病毒的行為方式，我們很可能無法將其擋在個別國家之外。”

在南非新冠再感染病例激增的情況下，世衛組織正在向南非豪登省派遣一個技術增援小組，以監測奧密克戎變體並幫助追蹤感染者。

在截至 11月30日的7天里，南非報告的新病例比前一個周期增加了311%。法新社援引南非官方周五通報，南非累計確診感染Omicron變種病毒已超過300萬例。最近24小時，新增確診一萬6000例。

世衛組織非洲區域緊急情況主任薩拉姆·蓋耶（Salam Gueye）在宣布部署增援小組時指出，非洲僅有1.02億人（佔總人口的 7.5%）現已全面接種疫苗，而 80% 以上的人口尚未接種疫苗，哪怕是一劑疫苗也沒接種。他說： “這是一個危險的巨大差距。”

世衛組織在一份聲明中表示，根據南非國家傳染病研究所 (NICD) 的一位微生物學家的報告，南非有越來越多的患者曾經感染過新冠病毒，而之前的變體則沒有這種情況。