中國宣布波音737“適航令”為復飛做準備

中國南航的波音737 Max停在烏魯木齊地窩堡國際機場停機坪邊上2021年4月21日。

中國民航局12月2日宣布波音737MAX的適航令，確認這款飛機消除不安全狀態的修改措施，為其在中國復飛做鋪墊。

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中國民用航空局（CAAC）頒發的 "適航證"，確認飛機製造商為提高其安全性而實施的 "糾正措施"。

但在波音737MAX首次恢復商飛之前，還需幾周時間，因為還要進行一些修改升級，且飛行員的培訓仍須得到驗證。

中國監管機構周五表示，737 MAX將在"年底或[2022]年初 "重返中國的天空。

法新社說，昨天周四中國民航當局正式裁定該飛機適合再次飛行，讓這家美國製造商在其737MAX兩年的挫折後，呼吸到了新鮮空氣。

2019年3月，中國是世界上第一個暫停使用737 MAX的國家，因為在五個月的時間裡，獅航和埃塞俄比亞航空的航班分別發生了兩起事故，造成346人死亡。

經過各種修改，特別是對MCAS軟件的修改，以防止飛機俯衝，美國於2020年11月為這款飛機重返商業飛行開了綠燈，然後一些國家跟着效仿。但中國遲遲沒有給予批准。

波音公司周四對北京的決定表示歡迎，稱這是 "朝着737 MAX安全返回中國服役的重要一步"。

波音公司一位女發言人告訴法新社，已有180多個國家為737MAX重返商飛開了綠燈。據她說，俄羅斯和印度尼西亞還沒有批准。

這次中國民航的動作，被認為可能是習近平與拜登上次通話談到的內容之一。

波音公司的股價周四在華爾街上漲超過7%。