烏克蘭局勢緊張：拜登在與普京視頻峰會前向俄羅斯施壓

美國總統拜登在與俄羅斯總統普京舉行視頻峰會前夕加大對俄羅斯施壓。拜登周五表示，他已準備在烏克蘭遭到入侵時保衛烏克蘭的應對方案。拜登預計未來幾天將與普京會談。

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法新社消息，拜登周五在白宮表示，與美國及烏克蘭的盟友"保持密切接觸"，拜登說，"我正在準備一整套完整的方案，普京如果做出令人擔憂的舉動，(這套方案）將使其困難重重。拜登在白宮回答媒體提問時做出這番表述，但沒有進一步說明。

俄羅斯克里姆林宮和美國國務卿布林肯都透露，在俄羅斯吞併克里米亞並接管烏東部分地區七年後，美俄領導人將舉行視頻會談，就烏克蘭緊張局勢交換意見。

但到目前尚不清楚拜登與普京會談的確切日期和方式。

俄羅斯當局周五表示，已着手安排普京與拜登的視頻峰會。此時烏克蘭衝突引起的緊張情勢高漲。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稱，"確切日期還未商定"，他表示，兩人將透過"視頻會議"交談，"雙方都提出了日期主張，但還沒達成共識"。

俄羅斯外交部此前表示，希望美俄來的未來幾天能夠有所接觸，克里姆林宮隨後證實，此事已在安排中。

美俄近來緊張升高。美國國務卿布林肯此前表示，美國已"看到"俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭的"證據"，他說，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國必會祭出最強的經濟制裁措施。

烏克蘭稱，俄羅斯已在烏克蘭邊界附近部署約11萬5000名部隊，分別位於俄羅斯兼併的克里米亞半島以及烏東兩個由親俄武裝控制的自治州。

俄羅斯則否認指控，並稱美國挑起緊張局勢。儘管兩國元首今年6月在日內瓦舉行峰會後，雙方增加接觸，但關係依然沒有緩解。

另據報道，歐洲安全與合作組織輪值主席、瑞典外交大臣林德周五表示，預計烏克蘭問題不會在不久的將來得到解決。歐安組織部長理事會會議本月2至3日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，緩和烏克蘭緊張局勢是會議的重要議題之一。林德表示，俄羅斯與烏克蘭之間分歧巨大，本次會議期間進行的溝通並未使烏克蘭問題降溫。雖然各方進行激烈討論，預計美俄總統很快將進行直接對話，但不會在不久的將來出現針對烏克蘭緊張局勢的解決方案。