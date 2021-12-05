斯洛伐克代表團抵達台灣 雙方將舉行首屆經濟諮商會議

斯洛伐克代表團周日傍晚飛抵台灣展開為期5天的訪問，由於專機機身有斯洛伐克國徽、國名，引起討論。首屆台灣斯洛伐克經濟諮商會議周一舉行。

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據中央社消息，斯洛伐克經濟部政務次長佳雷克（Karol Galek）率領的斯洛伐克官、研、產、學界代表43人訪問團，周日下午5時38分抵達桃園國際機場。

消息援引台灣學者表示，如果佳雷克所搭乘的飛機為國籍航空專機，且只供政府官員搭乘，雖然台斯無邦交，但等同對方間接傳達，台灣與斯洛伐克為準官方關係，就如同美國參眾兩院的議員訪台搭乘美國行政專機一樣，具有政治意涵。

斯洛伐克訪團5日抵台，定預計10日離台。成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18名跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

這也是斯洛伐克在2003年在台灣設處以來，首度派遣規模及層級都具代表性的重要官員訪台。

據台灣外交部對外發布的採訪通知，"第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議"6日下午舉行。會議分別由"經貿"及"教育、科研與觀光"兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。

另外，訪團將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌"民主供應鏈"。