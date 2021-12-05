Omicron擴散至全美1/3州 法國新增確診激增 第5波疫情加速蔓延

美國疾病管制與預防中心周日表示，至少有15個州已發現感染最新變異株Omicron的確診病例，不過全美感染變異株Delta的確診病例仍佔多數。歐洲感染Omicron變異株病例增加，法國最近7天以來，平均單日新增確診超過4萬2000例，顯示第5波疫情正加速蔓延。

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路透社報導，Omicron變種新冠病毒蔓延到美國十多個州，佔三分一州。美國疾控中心主任瓦倫斯基周日表示，正密切關注Omicron疫情發展，由於每天都有疑似病例，相信相關病例會與日俱增，但她指出，在全國範圍，Delta變種病毒仍然佔大多數感染病例。

她表示，美國單日新增確診病例大約9萬至10萬不等，其中99.9%仍是感染Delta變異株的患者，感染Omicron的病例大約數十例。

不過美國白宮防疫顧問福奇周日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示："目前為止，看來Omicron沒有很嚴重。"但他說，現在下定論還言之過早，還需要更進一步探究。

根據路透社統計，美國境內至少15個州已通報發現感染Omicron病例，雖然不清楚有多少Omicron患者注射了疫苗追加劑，不過許多病例是已經完整接種疫苗且癥狀輕微。

另據歐洲疾病預防管制中心最新通報，歐盟及歐洲經濟區總計已出現167例Omicron變種病毒感染病例，多數病例有非洲國家旅行史，但有幾個病例沒有相關記錄，須進一步追蹤。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）日前公布歐盟27成員國以及包括冰島、列支敦斯登和挪威等國的歐洲經濟區（EEA）感染Omicron變異株的資訊，3日至4日一日內新增58例，目前總感染病例增至167例。

根據進一步分析，歐洲疾控中心指，大多數確診病例都有非洲國家旅行史，有些患者曾在非洲和歐洲其他地方轉機，但有幾個國家的病例卻沒有相關聯繫的記錄，這些國家可能存在潛在的社區傳播，必須進一步追蹤。

歐洲疾控中心先前表示，目前Omicron傳染力、嚴重性和免疫逃脫等證據尚不確定。但據在最早發現地南非的初步數據，Omicron可能比 Delta變異株傳染力更強，果真如此，未來幾個月內，歐盟和歐洲經濟區可能有過半感染病例會是Omicron病毒。

不過迄今，感染Omicron變異株尚未出現死亡病例，歐洲疾控中心表示，因確診病例數尚少，無法完整了解Omicron變異株與過去發現的變異株在臨床發展上有何不同。

另據法新社援引法國衛生部周日晚間通報，法國新增確診4萬2000例，重症患者人數超過2000人。衛生部稱，繼周六新增確診達5萬1624例後，周日又新增4萬2252例確診。最近7天以來，法國平均每日新增確診在4萬2000例，而一周前僅為2萬8000例，顯示第5波疫情征加速蔓延。

法國全面接種疫苗比例已達到總人口的75.7%，超過一千萬人接種第三劑疫苗。法國健康委員會周一舉行會議，討論向5到11歲兒童開放接種疫苗。