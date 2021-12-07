中國世界網球冠軍彭帥挑戰習近平 法媒評論

在北京舉行冬奧會的前兩個月，世界網球冠軍彭帥被張高麗性侵事件暴露了中國共產黨政權的致命弱點。

廣告 繼續瀏覽後續

1989年，那張迫使一列裝甲車停下的匿名抗議者的照片象徵著北京學生在天安門廣場動員起來支持民主的勇氣。32年後，挑戰中國共產黨的是35歲的世界級網球冠軍彭帥。憑藉其獨自一人的勇氣，她迫使西方睜開眼睛，看到中國專制、傳統父極端父權和不透明的權力的現實。這是法國重點周刊近日評論指出的。

“世界職業女子網球協會（WTA）” 採取了一些前所未有的措施，取消了在中國所有的網球預定賽事，以支持彭帥。該協會呼籲對這位女網冠軍於 11 月 2 日針對一名年齡是她兩倍的共產黨高級官員所提出的指控，進行一項透明且全面的調查；該官員據稱強迫她發生性行為。這是第一次一個國際性體育聯盟在中國，將其核心價值置於財務利益之上。據《紐約時報》報道，所涉及的財務利益金額高達數億美元。

面對這樣可能有巨額金錢損失的挑戰，像西方大公司等的體育協會以往通常都是寧願向中國共產黨低頭。

2019年，我們看到美國籃球協會（NBA）與其曾積極支持香港自由戰士的休斯頓火箭隊的老闆斷絕關係。同樣也是 2019年，還有因為英國阿森納足球俱樂部的明星球員歐茲勒，批評中國虐待新疆維吾爾人，中國體育電視台突然宣布中斷星期天轉播該球隊與曼徹斯特球隊的足球賽事件。

另或如：梅賽德斯-奔馳汽車集團，2018年為其在社交網絡上分享了西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的一句無傷大雅的名言，結果該集團最後斷然道歉

重點周刊指出，一種情況，人們若從多個角度來看它，眼界自然就變得更開放！

最後一點：這是國際奧委會，一個享有盛譽的機構，如果它真是有這個名聲的話，大家會質疑，怎會用一種可恥的方式來認可以下這樣的想法呢？也就是：網球雙打世界排名第一併曾三度代表中國參加奧運會的彭帥，是“平安無事的在北京家中”，然而她卻被消聲，被禁止對外交流。

中共道貌岸然的假形象

北京冬奧會前兩個月，彭帥事件不僅是共產黨腳下的一根刺。這也成為中國頭號人物習近平的一個難堪，他面臨著 2022 年的關鍵性的到任期限，即秋季舉行的中國共產黨第 20次代表大會，沒有什麼可以阻止他保持自己作為終身領袖的地位，就如同一位新皇帝。

此期間，中共打算讓所有那些敢質疑黨的最高權力，敢質疑他那不可侵犯任命權的人都噤若寒蟬，不論他們是富豪或是影響力有多麼大的人，他要這些人都閉嘴。

但拿彭帥來開刀，中國政府要面對的不只是國際體壇的反應，也正碰到全球“MeToo”運動浪潮，讓大家加速意識到那些年輕女運動員可能是性侵受害者的時候。中國權力極致的父權結構已成為其致命弱點。

在中共的七人制政治局常委的最高國家機構，其中從來沒有任何女性被任命其中。而被女網冠軍彭帥指控性侵的張高麗正一直列名在這七個常委中，直至2018年才退休離職。

評論最後指出，這一性侵案顯示共產黨的道德正直形象是多麼虛假的同時，也赤裸裸地表明了，在中國，這些高官所享有的豁免權及其對個人人權的不尊重。

由於彭帥的勇敢，北京想利用其經濟影響力來敲詐西方世界突然變得比前更加複雜。對於中國當局來說，他們對共產黨所犯的不公不義閉眼視而不見，將付出更大代價。