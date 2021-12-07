美俄視頻峰會：拜登警告普京 對烏克蘭軍事行動升級將招致“嚴厲制裁"

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周二舉行視頻通話，在兩小時的會談中，拜登警告普京：如果烏克蘭的軍事行動升級，俄羅斯將面臨“極其嚴厲的制裁"。俄羅斯方面稱，普京與拜登進行了"坦誠的對話"。法國總統馬克龍將分別與烏克蘭總統澤連斯基及普京會談。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，據白宮發出的一份聲明稱，拜登還表示，美國及其盟友對俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊“深表關切”。美俄兩位總統已指示他們的團隊繼續(就烏克蘭議題）進行交流，美國也將與盟友及夥伴國合作密切協商。

消息稱，拜登周二還將就與普京的電話會談情況，致電法國總統馬克龍、德國總理默克爾、意大利總理德拉吉和英國首相約翰遜，與各國進行協調。

據美國官員周一表示，拜登還將在未來幾天與烏克蘭總統澤倫斯基討論(與普京會談）情況。

白宮聲明稱，拜登向普京重申了“對烏克蘭主權和領土完整的支持”。

另外，法國總統府愛麗舍宮周二晚間宣稱，法國總統馬克龍將在未來幾天，分別與烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京會談。

俄羅斯克里姆林宮周二發出聲明稱，普京與拜登進行了"坦誠的對話"。普京在會談中表示，對北約向莫斯科支持的烏東地區邊境"潛在軍事擴張"的擔憂。普京請求北約就不會向東擴張做出承諾。

路透社報導，消息人士指出，目前俄羅斯在烏克蘭邊界附近部署數以萬計的大軍，表達警告實施制裁的目的就是要讓普京打消揮軍烏克蘭的念頭。可能的制裁措施將鎖定俄羅斯各大銀行，以及俄國以盧布兌換美元及其他貨幣的管道。

克里姆林宮一再否認有意入侵烏克蘭，並說大軍部署在邊界純粹是防禦性質，俄羅斯並稱"擔憂烏克蘭意圖不軌"，要求基輔保證不會企圖以武力奪回親俄武裝佔領的土地。

儘管美國揚言再度施加制裁，不過俄羅斯盧布周二的彙率並未大幅波動。

拜登此前曾諮詢歐洲盟友討論制裁俄羅斯的方案，並尋求力挺烏克蘭領土完整與主權的堅定同盟立場。

白宮表示，歐美盟國一致呼籲俄羅斯減緩緊張情勢，各國稱將保持密切聯繫，採取"協調一致與共同合作的方案"。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國制裁措施可能包括把俄羅斯排除在"環球銀行金融電信協會"（SWIFT）體系之外的極端作法。SWIFT是全球各金融機構通用的彙兌機制。

彭博（Bloomberg）則報導，美國與歐洲盟友正評估針對俄羅斯政府出資成立的"俄羅斯直接投資基金"（Russian Direct Investment Fund）施以制裁。