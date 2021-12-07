香港國安法管到美國 港府警告華爾街日報呼籲抵制立法會選舉違法

美國媒體《華爾街日報》上周就將於12月9日舉行的香港立法會選舉發表社論，指出不投票或投下空白選票是香港居民表達異議的“最後方式”之一。港府以香港政制及內地事務局長的名義致信《華爾街日報》，警告該報的這篇社論恐已觸法。《華爾街日報》5日刊出這封來信。

廣告 繼續瀏覽後續

《華爾街日報》11月3日發表的題為《港府叫人投票——否則》（Hong Kong Says Vote—or Else）的社論，寫道：港府日前通緝前立法會議員許智峰及前區議員丘文俊，指兩人涉嫌於社交平台煽惑他人立法會選舉投白票及不投票，違反選舉條例；並指二人在北京鎮壓期間離港，若他們去錯國家或會被捕。社論認為這是中共企圖在海外實行政治鎮壓的一個方式。

社論提到：2019年的區議會選舉，香港人以破紀錄投票支持民主派候選人的方式羞辱中共，最終港府將原於2020年9月舉行的立法會選舉延後。此後，中國政府實行了新的選舉規則，要求所有候選人必須得到中共的批准，並宣誓效忠。

香港政制及內地事務局局長曾國衞致《華爾街日報》的警告信，指這篇社論“製造恐慌”；曾國衞威脅《華爾街日報》，稱在選舉期間通過公開活動煽動他人不投票或投無效票的，無論是在香港還是在境外進行，均屬違法行為，我們保留採取必要行動的權力。

中國修改了香港選舉制度後，新一屆立法會議員由原先的70席增至90席，其中40席由選舉委員會選出，30席由功能界別選出，只有20席由地方分區直選產生。目前香港大多數民主派人士不是在監獄裡，就是流亡海外；他們不是被禁止參選，就是拒絕參加這場立法會選舉。

根據香港民研公布調查結果，有超過三成市民表示不會投票。前油尖旺區議員李傲然預計這次立法會選舉的投票率為28至32%。