中國印鈔造幣總公司董事投案落馬 消息即登熱搜榜

中國印鈔造幣總公司黨委董事陳耀明涉嫌“嚴重違紀違法”被調查，今（8日）官方通報稱他已“主動投案”。陳耀明落馬引發關注，相關事件登上百度熱搜榜。

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中國印鈔造幣總公司董事被查，落馬消息登百度熱搜榜。

中國印鈔造幣總公司董事陳耀明涉嫌“嚴重違紀違法”被調查。現年57歲的陳耀明，歷任中國印鈔造幣總公司綜合計畫處幹部、副主任科員、主任科員，防偽印刷公司籌備組成員，以及上海印鈔廠副廠長等職。在2001年8月至2021年1月，擔任中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理。 2021年1月起任中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。

據自由時報今天報道稱，中國印鈔造幣總公司，是中共央行直屬的國家法定貨幣印製企業。主要從事人民幣印製與鑄造、鈔票紙、銀行信用卡的研製生產、印鈔造幣專用機械和銀行機具製造等業務，還負責印製增值稅專用發票、有價證券等。中國印鈔造幣總公司下轄23家大中型企業，包括7家印鈔公司、3家造幣公司、2家鈔票紙生產企業，3家特種防偽、特種油墨、雕刻製版等專業公司和7家市場型企業。

據該報道說，陳耀明落馬引發關注，相關事件登上百度熱搜榜。網友說：“這個嚴重了，直接往家裡拿幣了。”、“這幫人錢賺夠了，子女親戚都賺錢當官飛升了，然後投案自首，過幾年放出來養老，不錯啊。”