美國“民主峰會”在即

12 月9 日至10 日，來自110個國家的“政府、公民社會和商界的領導人”將一起出席由拜登總統主持的線上“民主峰會”。峰會聚焦三大主題，包括“對抗威權”、“打擊貪腐”及“促進對人權尊重”。《華盛頓郵報》報道說，巴基斯坦也是受邀國。會議的宗旨是“團結世界各國反對獨裁勢力”。

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全球共有110個國家、公民團體與個人參加。台灣獲邀參加，但蔡英文未受邀請，而是由駐美代表蕭美琴、政務委員唐鳳出席。中國大陸、俄羅斯、新加坡、泰國等國都被排斥、但印度則被邀請。

澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛稱，該峰會的主要功能不是用來建立地緣政治聯盟，“相反，峰會目的是為那些志同道合的國際成員提供一個機會，為增進自由國際秩序的彈性韌性，編織一個安全網。”

在白皮書發布前一天，中國外交部長王毅對民主峰會再批評。王毅稱，”很多國家都認為，美國已經沒有資格給別國出試題、定標準，也沒有權利要求別國只能效仿美式民主。“

此前，針對來自中國和俄羅斯的反對聲，白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，民主峰會目的是將各地代表不同民主經驗的政府和公民社會代表召集在一起，討論如何共同努力，在全世界支持民主。

普薩基說，無論哪個國家對此提出批評，“我們不會為此道歉”。她又表示，沒有一個民主國家是完美的，應該繼續在此基礎上發展、討論、參與，同時鼓勵積極的變化，“希望參與的國家會認為這是一個機會，成為這個積極變化的一部分”。