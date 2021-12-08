評論稱中共政治局會議透出穩經濟大盤“壓力山大”

據路透社報道稱，這從周一召開的中國政治局會議中提到明年工作重點要穩字當頭、穩中求進，不難看出明年中國穩經濟大盤的壓力正在加大。報道稱，受疫情，需求不旺等影響，中國經濟“前高後低，經濟可能滑出合理區間”的輪廓已相當明顯。

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據路透社報道，距2021年歲末只剩20多天，受疫情，需求不旺等影響，中國經濟“前高後低，經濟可能滑出合理區間”的輪廓已相當明顯。這從周一召開的中國政治局會議中提到明年工作重點要穩字當頭、穩中求進，不難看出明年中國穩經濟大盤的壓力正在加大。而中國總理上周五提到周一即火線祭出的年內第二次降准顯然是對穩經濟的具體註腳。

“穩增長，促創新，保穩定”無疑是明年中國經濟工作的核心內容。在強調積極財政和穩健貨幣政策基調不改的前提下，提出科技政策加快落地體現了中國在強調保持一定經濟增長速度的同時，科技強國的迫切性也明顯提升，而房地產政策的表述中未提“房住不炒”亦讓市場引發微妙聯想。

按慣例，中國經濟目標的設定都須經過明年3月召開的人大和政協會議通過。

據路透社說，周一召開的中國中共中央政治局會議指出，明年要保持經濟運行在合理區間，保持“社會大局穩定”，迎接黨的二十大召開。要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

據政治局會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加註重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。