加拿大宣布外交抵制北京冬奧會 中國批“政治自嗨”

加拿大總理特魯多指出，加拿大將追隨盟友腳步，將對2022年北京冬季奧運進行外交抵制，以就中國人權紀錄對其釋出訊息。就加拿大宣布對北京冬奧會進行外交抵制，中國駐加拿大使館發言人周四表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。美國，澳大利亞，英國等國早前已經宣布採取外交抵制，抗議中國人權問題。

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加拿大宣布追隨盟友腳步宣布外交抵制北京冬奧會。法新社報道說，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）星期三稍晚在記者會上表示：「如同（我們）在世界各地的夥伴一樣，我們對中國政府一再侵犯人權極其關切」、「這即是為何我們今天宣布，我們這個冬季將不會派任何外交代表參加北京奧運和傷殘人冬奧會。」

特魯多還提及：「過去幾年來，我們一直清楚表明對於人權侵犯的嚴正關切，這次是我們對人權侵犯行為表達嚴正關切的持續動作。」

此前，在美國引領下，澳大利亞及英國等國家已陸續表態，將對北京冬奧進行外交抵制。

就加拿大加入外交抵制北京冬奧會之列，中國駐加使館刊登新聞稿稱，加拿大曾舉辦過冬季奧運會和夏季奧運會，理應深知奧林匹克精神的實質。加方作法嚴重違背《奧林匹克憲章》確立的“體育運動政治中立”原則，同“更團結”的奧林匹克格言背道而馳，是將體育運動政治化的典型。

中國駐加使館批評說，“在未受到邀請的情況下，加方炒作外交抵制北京冬奧會，完全是政治自嗨。加方站在了時代潮流的對立面。”新聞稿稱，加方應立即停止將體育運動政治化和干擾破壞北京冬奧會的錯誤言行，否則只會自取其辱。

據路透社報道說，美國本周率先宣布抵制北京冬奧會。澳洲、英國、加拿大表示政府官員將不出席，日本也考慮進行外交抵制。美國周一表示，由於中國的人權“暴行”，美國將不會派政府官員參加2022年北京冬奧會。幾周之前，中美首腦剛剛進行視頻會談，以緩和世界上兩個最大經濟體之間的緊張關係。