安倍台灣演講激怒中國 北京曾威脅“重新考慮”中日關係 東京或強硬

據南華早報透露，前日相安倍晉三發表挺台言論後，中國外交部長助理華春瑩1日約見日本駐中大使垂秀夫時威脅，若日本對台灣議題這樣繼續下去，中國可能會“重新考慮”中日關係。消息稱，日方曾要求中方不要公開垂秀夫與華春瑩會談的情況，但中方卻予以公開，這讓日本感到沮喪。日方因此向中方轉達了，日本正考慮取消日中兩國部分工作層級對話的想法。稍早，日本前首相安倍表示堅持談話立場，稱“明確表達想法才能防止衝突。今後將繼續說該說的話。”

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據中央社今天報道稱，安倍挺台講話後，中國約見日本大使威脅重新考慮中日關係。該報道引述南華早報消息，前日相安倍晉三發表挺台言論後，中國外交部長助理華春瑩1日約見日本駐中大使垂秀夫。據該報形容，華春瑩約見垂秀夫時，雙方會談是在“十分緊張的氣氛中進行”。而中日關係也因安倍的發言“面臨風險”。

這名人士指出，日方曾要求中方不要公開垂秀夫與華春瑩會談的情況，但中方卻予以公開，這讓日本感到沮喪。日方因此向中方轉達了，日本正考慮取消日中兩國部分工作層級對話的想法。

根據該報，了解兩人會談情況的知情人士透露，華春瑩一度威脅垂秀夫說，如果日本“繼續沿着這條路（安倍的表態）走下去”，中國將“不得不重新考慮”如何處理中日雙邊關係，以及中國“如何對待日本的方式”。這名要求匿名的知情人士表示，華春瑩要求日本方面闡明在台灣問題上的官方立場，得到的回應是，安倍晉三不再是日本內閣成員，他的言論只是以“個人身分”發表的。

據中央社說，安倍晉三1日以視訊方式出席台灣國策研究院論壇並發表演講時表示，“台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事”。在北京的人，尤其是中國國家主席習近平，絕對不應對此有誤解。當晚，華春瑩便緊急約見垂秀夫，表達中方強烈反對的立場。

據日媒稱，在華春瑩約見垂秀夫後，日本內閣官房長官松野博一2日在記者會上也表示，日本政府無法解釋安倍的言論，因為他已經離開了政府。

安倍晉三堅持談話立場。據共同社稍早報道，日本前首相安倍晉三稱“台灣出現突發事態就是日本出現突發事態”的言論引發中國政府不滿，他本人3日在日本網絡節目中就此表示：“明確表達想法才能防止衝突。今後將繼續說該說的話。”他還表示：“一名國會議員的發言受到關注，不勝榮幸。”

安倍指出6月的七國集團（G7）峰會首腦聲明也提到“台灣海峽的和平與穩定的重要性”，並強調稱這是“國際上共同的想法”。

共同社說，安倍就首相岸田文雄的外交姿態稱：“看上去溫和，實則非常堅定，值得期待關注。”