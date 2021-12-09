路透社：中國施壓跨國企業斷絕與立陶宛的商業合作

路透社引述消息稱，中國已經告訴多家跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將面臨被排除在中國市場之外的命運，這將使企業捲入立陶宛與北京之間的爭端。

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路透社今天報道，中國施壓跨國企業斷絕與立陶宛的商業合作。駐立陶宛台灣代表處上個月掛牌運作後，中國把其與立陶宛間的外交關係降級。立陶宛的執政聯盟去年11月同意支持台灣，使立陶宛與中國的關係陷入險境。

立陶宛與中國的直接貿易額不大，但其出口導向經濟中，有數百家公司生產傢具、激光器、食品和服裝等產品，供應給那些在中國銷售的跨國公司。

據立陶宛外交部副部長Mantas Adomenas告訴路透社：“他們(中國)一直在向跨國公司傳遞信息，如果他們使用立陶宛的零部件和用品，他們將不再被允許向中國市場銷售或在中國取得供應。

“我們已經看到一些公司取消了與立陶宛供應商的合同。”Mantas Adomenas沒有說出任何受影響的公司或供應商。

代表數千家立陶宛公司的立陶宛工業家聯盟(Lithuania Confederation of Industrialists)證實，一些從立陶宛供應商購買商品的跨國公司已成為中國的目標。

立陶宛工業家聯盟主席Vidmantas Janulevicius說，“本周我們第一次看到中國直接向一供應商施壓，要求其放棄立陶宛製造的商品。”該聯盟的主席表示，“以前我們只是感到會有這個威脅，現在這些威脅變成了現實。”Vidmantas Janulevicius指出，“對我們來說，最痛苦的部分是，它是一家歐洲公司，” 據Janulevicius在談及這家跨國公司時說，“許多立陶宛企業都是這些公司的供應商。”

路透社說，但Vidmantas Janulevicius並沒有點出公司名字。