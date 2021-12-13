登美國黑名單的商湯科技推遲香港上市，中國譴責美國“以疆制華”

法新社香港站12月13日報道稱，中國人工智能公司商湯科技當天表示將推遲在香港的7.67億美元首次公開募股。

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商湯科技這家主打智能，監控，自動化的公司，因涉嫌新疆種族滅絕罪被美國列入黑名單。美國財政部上周五宣布了針對這家公司的禁令，稱商湯科技的面部識別程序部分，旨在對付新疆的維吾爾族人，和其他以穆斯林為主的中國少數民族。法新社引述聯合國專家和研究人員的估算，稱新疆有超過100萬人被關押。

登上美國黑名單，給商湯科技的香港上市計畫蒙上了一層陰影。13日，商湯科技向港交所提交了一份聲明，稱由於被列入中國軍工複合體企業名單，為保障潛在投資者的利益，權衡本次事件對投資決策的影響，將推遲上市。商湯科技表示，仍然致力於盡快完成全球發售上市，並將全額退還已經投資者。法新社回顧稱，該公司由湯曉鷗於2014年創立，在短短幾年內已成為中國最有價值的初創企業之一；“本次事件說明，隨着世界兩大經濟體之間的關係惡化，投資者面臨相互競爭的制裁風險”。

美國針對商湯科技的制裁，包括阻止個人獲得美國簽證，凍結在美國司法管轄之下的資產，禁止與美國個人或​​實體開展業務，將目標排除在美國銀行系統之外。被列入黑名單，將使通常參與香港上市的美國投資銀行幾乎不可能參與其中，美國人也幾乎不可能投資本次發行。

商湯科技強烈反對美國的指控，稱這體現出“根本性的誤解”，“科技發展不應被地緣政治影響”。中國外交部發言人汪文斌回應稱， 美方制裁，是為了“以疆制華”，“美國無權干涉（中國內政）””，如果美方執意，“中方必將採取有力措施予以堅決回擊”。