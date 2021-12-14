彭帥博文“惹禍”後 新浪微博被約談罰款

彭帥爆炸性微博帖子“惹禍”後，新浪微博受到約談和罰款。中國國家網信辦要求“健全”對信息發布的“審核”、“巡查”、和“應急處置”。新浪微博則強調要嚴管“軟色情”和“同質化惡意營銷”。

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中國國家網信辦的微信公眾號今天12月14日宣布，針對近期新浪微博及其賬號屢次出現“法律、法規禁止發布或者傳輸的信息”，情節嚴重，責令其立即整改，嚴處責任人。北京市“網信辦對新浪微博運營主體北京”微夢創科網絡技術有限公司”罰款共計300萬元人民幣。

這裡沒有說明所謂“法律、法規禁止發布或傳輸的信息”具體內容是什麼。而網球女明星彭帥之前在新浪微博發布指控前副總理張高麗性侵的信息，出現20分鐘後被刪除，釀成全球關注事件。

中國國家網信辦發布的公告要求“健全”信息發布“審核”、“巡查”、和“應急處置”等制度。警告新浪網不得為“違法違規”的信息，提供傳播平台。

然而，新浪微博社區今天宣布的整改措施卻是針對“軟色情”內容與“同質化惡意營銷”的問題。

據路透社報道，新浪微博今天在香港股市的早盤一度重挫8.7%，創其上市以來新低，相比“招股價”已下跌近兩成。

據中國國家網信辦的公告稱，今年1月至11月，國家網信辦已經指導北京市網信辦處罰了新浪微博44次，累計罰款1千430萬元人民幣。