歐盟抵制北京冬奧否？ 比利時奧地利不派官員出席

還有數周，北京冬奧會就開幕了，但國際上抵制冬奧會的呼聲也越來越高。

如果說歐盟在是否外交抵制北京2022冬奧會上仍在猶豫，一時難以統一立場，歐盟成員國已經開始以各種名義單獨行動，比如奧地利決定不派政要出席冬奧，稱此舉並非“外交抵制”，比利時方面則表示，不管歐盟最終立場如何，比利時也不準備派遣任何官員出席北京冬奧。

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歐盟內部目前正在為是否外交抵制北京冬奧會猶豫不決，但是成員國已經開始行動，因台灣問題與北京關係惡化的立陶宛在歐盟內部持強硬立場，立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nauseda） 證實，他將不會出席明年2月的北京冬奧會。該國外長和其他部長也表示不出席。

“新西蘭模式”似乎成為歐盟一些成員國的選擇：不刻意抵制，但不派出官方代表出席。星期二，美聯社援引奧地利總理內哈默當日對德國『世界報』表示，“沒有奧地利的高層政界人士會去中國觀看冬奧會。但這不是外交抗議或抵制，這只是因為中國的新冠疫情要求很高。”

周二稍晚些時候傳出比利時方面的消息，當日上午，比利時綠黨議員塞繆爾·科戈拉蒂先生(Samuel Cogolati)在議會就比利時是否派遣官方代表團出席北京冬奧會質詢首相德克羅，德克羅回答說：“聯邦政府沒有派遣任何官方代表出席北京冬奧會的打算。”

自由比利時報就此詢問政府發言人，發言人證實比利時不會派遣任何官員出席北京冬奧會，不過，他對這一“外交抵制”的理由作了淡化處理：“無論如何，比利時也不準備派遣官方代表前往北京出席冬奧會，有兩個簡單的理由，其一，比利時從來沒有派出官方代表團出席冬奧會，因為傳統上比利時出席冬奧比賽的運動員很少；其二，健康環境不允許。今天夏天，就沒有任何比利時官方代表團赴東京出席夏運會。”

自由比利時報寫道，這位發言人稱，不存在以侵犯人權為動機的外交抵制的問題。

歐盟領袖應於星期四討論是否外交抵制北京冬奧議題，法國和荷蘭已將這一議題登記到議事日程表上。

一周前，美國總統拜登聲明，鑒於北京政權嚴重侵犯人權，尤其針對新疆維吾爾人犯下的種族清洗罪行，美國決定外交抵制北京冬奧會，隨之，英國、加拿大、澳大利亞正式宣布，外交抵制北京冬奧，引發中國憤怒。

日本目前還在猶豫，中方已經以中國支持東京夏季奧運的名義，要求日方支持北京冬奧。路透社11日援引日本『讀賣新聞』報道稱，日本極可能不會派遣官方代表團出席北京冬奧會。

新西蘭副總理羅賓遜則在12月7日表示：新西蘭主要考慮到新冠疫情因素，不會派遣部長級外交代表出席明年2月在北京舉行的冬奧會。