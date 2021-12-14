加拿大亞裔分子生物學家曾昱嘉（Alina Chan）和英國科學作家馬特·雷德利（Matt Ridley）合著的《病毒：尋找COVID-19的起源》2021年11月份由HarperCollins出版社出版。書中記錄了疫情爆發之後各界對新冠 病毒溯源的調查工作，該書並未對病毒來源做出定論，而是羅列了所有有關病毒自然來源與實驗室來源的信息，讓讀者自作判斷。該書收到的反應不一，華爾街日報稱其為"也許是目前最全面的實驗室泄漏理論的案例"。該書的作者之一曾昱嘉（Alina Chan）接受了法廣的採訪，她在訪談中強調對她來說，病毒的溯源問題是一個純科學的問題，她不明白一個從純科學角度去尋找病毒源頭的科學家為何會受到死亡威脅？實驗室泄漏事故在全世界普遍發生，為什麼新冠病毒就不可能來自實驗室 ?

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至於為何一定要堅持追溯病毒來源？她實在不明白，為何會提出類似的問題，因為，答案是顯而易見的，因為只有尋找到了病毒的根源，才能夠避免類似的大傳染病繼續爆發。倘若，病毒確實來自實驗室，那就更應該加強全世界各地的實驗室的安全管理，嚴格的制定對一些帶有一定風險的研究的安全規則。

Alina Chan ：證據顯示多名頂尖級學者從一開始便懷疑病毒來自實驗室 © 法廣

以下是法廣對Alina Chan採訪的部分內容：

法廣：一年前，您幾乎是隻身一人站出來，質疑病毒的自然來源，當時，您曾經被戴上陰謀論者的帽子。今年五月，有17位頂尖級的學者與您一同呼籲要對病毒的兩種來源展開調查。如何回顧這一年來的走過的路？

Alina Chan： 我當時並不是唯一對病毒自然來源提出質疑的人，還有其他極少數的勇敢的科學家也擔心病毒很可能來自武漢實驗室。對我來說，這一年來是一個漫長的過程，一直到許多著名的科學家在自然雜誌上發表公開信，呼籲必須同時對病毒的自然與實驗室來源這兩種可能展開調查。

法廣： 上周美國有知情權在其網站發表了美國學者James Leduc 和Philip Russell之間的電郵交流，他們兩人其實都懷疑病毒可能來自實驗室，而那是在2020年的四月，當時，無人膽敢提出實驗室泄漏的可能！您怎麼解釋病毒實驗室來源的可能性會成為禁題？

Alina Chan：這也是令我感到十分困惑的問題，為什麼我們要到今天才看到這些記錄，證明頂尖級的科學家在疫情爆發的初期就已經懷疑病毒可能來自實驗室！我當然不能夠猜想他們為何不願意公開他們的觀點，但是我們今天有證據證明事實上他們當初就認為病毒來自實驗室的可能性是存在的！