中立關係再惡化 立陶宛撤出駐華使團

立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達於 2021 年 12 月 15 日在布魯塞爾舉行的東部夥伴關係峰會結束時向媒體發表講話。立陶宛同日召回駐中國使節，中立關係進一步惡化。

因靠近台灣而遭北京降格雙邊關係的立陶宛，周三宣布召回其駐華使團最高外交使節，從今而後，與中國的外交事務則統統改為“遙控處理”。但外交渠道消息稱，立陶宛此舉主要是擔心其外交人員在北京的人身安全。

廣告 繼續瀏覽後續

立陶宛不屈服北京壓力，允許設立“駐立陶宛台灣代表處”，引發中方強烈不滿，北京於11月21日宣布將雙邊關係將為代辦級。

根據路透社報道，立陶宛駐中國使館外交人員及家眷總共20餘人目前全部離開北京，飛往巴黎。路透社援引外交圈消息稱，立陶宛此舉處於“安全顧慮”，“遭遇脅迫”是人員撤離的主要考量。

據知情人士透露，中國政府要求立陶宛留在北京的外交官向中國外交部遞交外交證件，以降低其外交地位，此舉被立陶宛方面視為“脅迫”，擔心其外交官可能由此失去外交豁免權，假若繼續留在中國，他們的人身安全可能受到威脅。

中央社引述立陶宛外交界消息，北京不僅要求立陶宛將大使館改為“代辦處”，還不讓使館人員享有相關外交禮遇，甚至不允許提領外交貨運品，並降低維安等級。而且難保中方不會製造更多技術障礙，甚至找理由暫停水電的情況下，持續派駐外交人員已無意義。

立陶宛方面周三仍然表示，願意持續與中國對話，在雙方達成互惠協議前提下，尋求恢復駐中大使館功能。

立陶宛與中國的關係受到歐盟國家密切關注，而對於北京而言，最擔心的則是小小立陶宛可能會引發大大的後續效應，比如更多歐盟成員國靠近台灣，而北京愈是打壓立陶宛，也愈是引起歐盟國家的反感。