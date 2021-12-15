國際刑警組織前主席孟宏偉妻子揭露北京捏造

2018年突然從總部在里昂的國際刑警組織主席崗位上消失、後來被北京判刑的孟宏偉在法國的妻子高歌周三發表聲明，反駁北京“捏造罪行”，中國官媒在她日前公開露面發言後指稱，“孟宏偉接受的大部分賄賂都在其妻手中”。

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丈夫被北京當局以開會名義誘捕後，高歌（Grace Meng）與她的兩個孩子於2019年5月在法國獲得政治庇護。

在經過幾年沉默後，高歌首次公開露面，接受幾家國際媒體和美聯社視頻專訪，揭露中共當局是一個"吞吃自己的孩子的魔鬼"。

中國官媒日前指責高歌涉罪，被外界懷疑是對她公開出面揭露中共當局的報復。高歌周三聲明說，“指責他人有罪，編織罪行，這是中國當局的一貫做法。”

孟宏偉於2016年擔任中國公安部副部長時被任命為聯合國旗下的里昂國際刑警組織主席，2018年9月，該組織發現其主席突然失蹤。他的失蹤引發國際震驚，成為許多大報的頭版頭條，十餘日後，北京被迫宣布，孟在回到北京後被逮捕。

2020年，孟宏偉被以腐敗罪判處13年半徒刑，他的妻子從此未能與其見面。中國司法指其貪污1400多萬人民幣，並“以權謀私”。

他的妻子日前公開露面揭露北京當局編織罪行後，也成為當局瞄準的目標，新華社稱，證據顯示，孟宏偉收受的錢款大部分掌握在他的妻子手中，並指明孟妻現在生活在法國。當局指責高歌與丈夫“共謀”，從今以後，現在她的案件被“分開另案處理”。

一個月前，高歌在法國接受了多家媒體的採訪。特別是，她在接受美國新聞社美聯社採訪時將中國政府描述為“吃掉它的孩子”的“魔鬼”。

孟女士說，中國當局的新聞稿“是對我演講的原始反應。我是海外的中國聲音，是一位前高級官員的妻子，數百萬人無法發言，我在這裡說話”。

“中國當局企圖通過國際司法機構操縱我和我丈夫的做法不會愚弄任何人”，她在聲明中說。