華時：習近平讓下屬無所適從

習近平大小事一把抓，事無巨細，有時語焉不詳，讓下屬無所適從。華爾街日報報道說，一些政府部門寧可對其指令作激進解讀。

廣告 繼續瀏覽後續

該報舉例說，習近平今年早些時候向教育部官員發出簡短指示，要求對規模高達1000億美元的民營教培行業進行改革，教育部為了讓習近平滿意，擴大了限制範圍，把高中階段的課外輔導也納入其中，還要求所有的民營教培公司轉型為非營利機構。結果這一極端的規定引爆相關公司股票的恐慌性拋售。教培企業也裁掉了包括教師在內的數萬名員工。

這只是其中一個例子，報道稱，習近平的治理風格不斷變化，上述事件只是例證之一。外界普遍認為習近平是數十年來中國最強勢的領導人。習近平常常干預大大小小的政策事務，經常出其不意，甚至有時讓人捉摸不透。一些不曉得該如何拿捏的官員索性包山包海，之後又得再做調整。

報道引述中國政府內部人士說，習近平干預大大小小事務，讓政府各部門困惑的同時扼殺了政策討論，“一些政府部門不確定要把習近平的優先事項推進到何種程度，寧可對政策作激進解讀，這有時意味着之後會推翻政策。”

報道引述一位中國官員說，“當忠誠度成為衡量幹部的關鍵標準時，就沒人敢多嘴，即使習近平的指示含糊不清，讓人無所適從。”

另一個典型的例子發生在今年7月下旬，中國在數月沒有新增新冠病例後，出現新一輪疫情，但感染人數不過1200餘人，中央政府的一些官員參考國外經驗，建議拋棄“動態清零”，與病毒共存。知情人士稱，“習近平當時很生氣”，甚至質問官員們的思想是否正變得鬆懈麻痹？要求繼續貫徹清零政策。

結果，導致中國的“清零政策”越來越嚴厲，出現一個確診都有可能封鎖小區，封鎖機場，甚至城市。

中國經濟領域過去由國務院總理領導，現在，習近平經常進行干預。比如，親自叫停馬雲旗下的螞蟻集團首次公開募股，為孟晚舟釋放親自批准了一項與美國政府的協議，習近平還曾就改善公廁問題作出指示。

“據知情人士透露，對副部級及以上官員的任何懲處都需經習近平、而不是最高紀檢機構確認。自2012年習近平上台以來，已有200多名副部級及以上官員受到懲處。”習近平還親自拍板調查一些商界精英，比如安邦保險集團創始人吳曉輝一案。

2017年11月北京市委書記蔡奇發動了“清理低端人口”工程，數萬外地居民被強迫在嚴寒的冬天離開他們的家。華時報道說，這是“因為習近平不喜歡看到北京的土地面積變得如此之大，而污染卻那樣嚴重。習近平的大部分童年時光是在北京度過的。”

習近平變化無常的決策讓下面無所適從，習近平去年在聯合國大會承諾中國2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，一些地方政府隨即開始逐步淘汰煤炭開採，導致煤價飆升，中國在今年秋季出現普遍性電荒，“習近平轉而認為應該出台更多鼓勵煤炭生產的措施，隨後，地方政府調整方向，開始全力以赴增產煤炭。”

習近平事無巨細，事事干預，但華時報道，“習近平有時似乎對微觀管理中國越來越感到厭倦”，習近平在一月份中紀委會議上批評下屬不作為，“他抱怨稱，很多官員沒有能力處理複雜的問題，並稱他如果不發布這麼多指示，他們就不作為”。他說，“我做批示是守住最後一道防線，難道我不作批示工作就不幹了嗎？！”

另有觀察人士早已指出，在習近平自己身兼幾乎所有重要的領導小組組長之後，別人還會主動做什麼，主動做，或者不中意，都有可能被視為對習近平不忠，忠或不忠，這成為衡量幹部的一個最嚴重也是最害怕的尺度。