華裔前女子花式滑冰世界冠軍關穎珊獲拜登提名任美國駐伯利茲大使

白宮15日宣布，拜登總統提名華裔前女子花式滑冰世界冠軍關穎珊（Michelle Kwan）出任美國駐中美洲國家伯利茲大使。白宮表示，關穎珊在公共服務、外交和體育方面有着傑出的職業生涯。白宮已將提名人的名單交給聯邦參議院等候確認。

廣告 繼續瀏覽後續

據CNN和國會山新聞網報道，現年41歲的關穎珊是美國歷史上最傑出的花式滑冰運動員，她曾獲得兩枚冬季奧運會獎牌，5次世界冠軍。在退役之後，關穎珊擔任美國國務院公共外交特使，代表國務院出訪多個國家，就社會及教育問題與各地青年進行交流，她現在還是國際特殊奧運會董事會成員；關穎珊曾任美國國務院教育及文化局高級顧問、國務院全球婦女問題辦公室顧問。

關穎珊獲提名後透過白宮發表聲明，表示“我很榮幸被拜登總統提名為駐伯利茲大使，我為我服務的國家感到極為自豪。伯利茲有着極為豐富的歷史和文化，而且一直是美國的重要合作夥伴。我期待與伯利茲政府在經濟問題上合作，結束目前新冠疫情，並解決移民的根本原因。”

關穎珊1980年在南加州出生，祖籍中國廣東中山，擁有丹佛大學國際關係學士學位、塔夫特大學弗萊徹法律與外交碩士學位。關穎珊2020年出任拜登競選陣營代理主任，奔赴多州為拜登拉票，呼籲亞太裔選民投票給拜登。

伯利茲是中美洲唯一以英語為官方語言的國家。國名來自國內河流伯利茲河和最大城市伯利茲市，該市是伯利茲的舊首都，新首都為貝爾莫潘。伯利茲東臨宏都拉斯灣，與宏都拉斯隔灣相望，國土面積為2萬2966平方公里，人口41.7萬。