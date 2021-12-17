胡錫進退休了 何處不能叼飛盤

他退休了，也引起廣泛注意，他把持的這份人民日報旗下的小報『環球時報』，煽動起多少仇恨？! 有人總結：“他以一己之力為中國培養了成千上萬的小粉紅和國際戰狼，為反美反日大業作出了卓越的貢獻。”

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在中國，敢言者常常遭鎮壓，胡則以另類“敢言”著稱，比如他老給台灣問題設底線，台灣再怎麼怎麼，美國再怎麼怎麼，中方就要怎麼怎麼! 不過，他的底線一再升高，北京始終沒有輕舉妄動，倒是胡先生落得讓世人嘲諷。

他有時也很惡毒，比如他毫不猶豫把英國比喻成“一條母狗”，把澳大利亞比成“粘在中國鞋底的一塊口香糖”，他失去了“報人”的底線？他和他的小報最大的功績，就是煽動網民們的民族主義情緒，但是網民們的民族主義情緒煽到快要爆炸的時候，他反過來出來勸導兩句，害怕民族主義這把雙刃劍，弄不好反傷了主子。他有時也抱怨，在他煽起的網民情緒越來越激烈的時候，連他的話都被視為不夠味，這使得胡總編有一天竟然擔心起自己弄不好會被“社死”。

今年八月，他微博留言：“想想自己這些年說過多少不嚴謹的話，想想每次台上發言時台下有多少人舉着手機錄拍……下一個社死的會不會就輪到老胡我了？想着想着我就瑟瑟發抖起來……”這是矯情，還是預知後事？

他和那位北大教授孔慶東一樣，都號稱1989年民主運動期間作為大學生，在天安門廣場遊行過，遊行過，後來“覺醒了”？不知為什麼，胡錫進常常把這一細節掛在嘴上。

有人說，比起“向塔利班學習”的李毅，比起被本拉登“深深震撼倒了”的大V盧克文，比起只要不姓毛就亂咬的司馬南，胡胡算溫和的，也許吧。

現在輪到胡錫進宣布自己退休的時候，網上調侃的很多，順便摘取幾段中國數字時代刊載的選段：

“老胡的一生是偉大的叼盤的一生，致敬! ”““青山有幸埋忠骨，何處不能叼飛盤”，這些似乎都有點蓋棺論定，有點像悼詞，其實老胡自己說，他還會寫寫評論的，有時做做特約評論員。

楊佩昌發推說，“胡編用粗鄙的語言罵蔡英文女士，我覺得他的做法不紳士，糾正了一下，我所有的微博和微信公眾號瞬間全部永久消失，到底是什麼原因，難道是胡編一手遮天？我到現在還是一頭霧水。胡編馬上退休了，麻煩給我一個解釋。“

胡錫進鼓吹煽動民族主義，都體現在他的社論上，他發表的微博上，他和網民的互動上，但他也是一個“多面體“，或者要下台了，“其言也哀”，12月15日，他寫了這樣一段話：“中國人很恨美國嗎？老胡常被看成是對美的‘強硬派’，但是我反正不恨。我同意一種說法，美國是歷史上對中國幹壞事相對最少的列強之一。除此之外，它還對中國做過不少好事，常常有人舉例，他退還了庚子賠款，將其用於中國的教育……”

不知是胡錫進說的是否真心話，有人懷疑“老胡給自己留後路了“，”為申請綠卡做準備“。”有網民質疑，中國的官員們事實上恨美帝的很少，看看他們的家屬子女們一個個如何往美國奔，錢如何存在美國，房子如何買在美國，孩子上學無論如何也要去美國就一清二楚了。

胡錫進為黨的事可謂鞠躬盡瘁，直到最近，他還用英語發推發視頻傳播網球冠軍彭帥“安然無恙”的生活鏡頭，“證實”這位指控前中共常委張高麗性侵的女子網球世界冠軍“很自由”，“容光煥發”。

楊佩昌在另一則推文里試圖概括胡錫進的一生：“胡編在叼盤事業上沒能更上一層樓，終止於草根家庭的天花板—局級，想必有不小的遺憾。胡編的能力有目共睹，他以一己之力為中國培養了成千上萬的小粉紅和國際戰狼，為反美反日大業作出了卓越的貢獻。俱往矣，反美是工作。看未來，親美是生活。等着胡編華麗的轉身。”

莫之許發推評論：環球時報代表了某些強力部門或勢力，通過它(主要對外)釋放某些不方便正式表達的聲音，圍繞這個任務，環球也獲得了一定的自由度，可以涉足一些別人不能觸碰的事件，叼盤作為掌門人，也由此成為了某種現象，國內自由派喜歡懟飛盤，海外中國研究者更無法忽視叼盤，但叼盤說到底就是把夜壺，過了也就過了。

但是，環球時報後繼有人了! 據說是來歷不凡。首先《環球時報》將設立社長一職，強化政治導向，由80後的中共中央機關報《人民日報》評論部副主任範正偉擔任。這個範正偉據指是『人民日報』重要筆桿子，令人“聞風喪膽”的寫作班子“任仲平”成員，曾經作為新聞界代表在一次座談會向中國國家主席習近平彙報工作。『人民日報》國際部副主任吳綺敏則將擔任《環球時報》總編輯。

兩位能夠獲得胡錫進的聲名嗎？或者“青出於藍勝於藍”？有位網民甚至惡狠狠預言，“不會不壞，只會更壞”。也許預言得太早了，慢慢會知道的。

至於胡錫進，還有不少人問：“他退休後，還能叼盤嗎？“