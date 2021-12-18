中國五礦MMG秘魯一處銅礦因當地爆發社會運動停止運營

法新社利馬站12月18日星期六消息，由中國國企中國五礦集團有限公司主要持股的五礦資源有限公司（MMG）在秘魯經營的Las Bambas銅礦前一天宣布，由於被要求獲得工作崗位的村民堵塞交通，封鎖道路，工廠從星期六起暫停所有活動。

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MMG Las Bambas負責人Alvaro Ossio與秘魯總統Pedro Castillo會面後表示，“我們已有29天處於封鎖狀態，這使我們無法運送員工、輪換班、或者運送設備。星期六早上7點起，工廠將100%關閉”。

秘魯是世界上最大的白銀、銅和黃金生產國之一，礦業也是秘魯經濟的引擎之一。Las Bambas 銅礦位於海拔4000米處，每年生產約40萬噸銅。該礦位於秘魯最貧窮的地區之一：阿普里馬克的安第斯。MMG方面指出，該礦提供了秘魯約15%的銅產量。礦山關閉，將影響到8000名工人和約75000個家庭。

12月13日，Las Bambas礦工工會秘書長Erick Ramos曾在阿雷基帕、庫斯科和利馬三地聯合發起的遊行當中對美聯社表示，“這次聯合遊行，是為了抗議秘魯政府在解決（銅礦附近）當地民眾與（Las Bambas）礦業公司之間的衝突方面效率低下。有約9000名員工將因為不斷的封鎖（銅礦附近的民眾指責採礦公司污染其莊稼）而失去工作（公司停止活動，解僱員工）。從11月19日至今，道路一直被封鎖。沒有任何東西或者人員可以進入或者離開...鑒於這種情況，公司在12月3日宣布將逐步停止運營”。

法新社12月18日報道稱，示威者要求 MMG 集團為他們提供運輸或道路維護方面的工作，而秘魯政府本周稱將努力尋求妥協，以避免礦山癱瘓。據秘魯國家礦產、石油和能源協會的說法，Las Bambas 因堵塞而遭受的損失每天高達950 萬美元。