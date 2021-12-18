遭重罰7.9億元 SOHO中國：誠懇接受，堅決落實

在立案審查約兩個月後，中國國家稅務總局北京市稅務局網站12月17日發布消息稱，經查，北京建華置地有限公司，在SOHO尚都項目（二、三期）土地增值稅清算和企業所得稅彙算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元。稅務部門依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元。

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SOHO中國當晚發布回應公告。SOHO中國表示，已收到北京稅務局的“處理決定書”，集團對此誠懇接受，堅決落實，並按期全額繳納上述稅款、滯納金及罰款。同時，集團將充分吸取前述建華置地個案的經驗，進一步提高自身的專業技術水平與管理能力，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

據啟信寶APP顯示，北京建華置地有限公司成立於1994年2月22日，法定代表人為潘石屹，註冊資本為10397萬元人民幣，由SOHO中國有限公司持股60%，由北京市華遠置業有限公司持股40%。其經營範圍包括對朝陽區東大橋8號原北京市政工程機械公司院內進行房屋建設、出租、經營等。目前，該公司暫無對外投資企業。

早前，北京市稅務局曾於10月22日在官網發布消息，稱已接到對SOHO中國下屬企業北京建華置涉嫌偷逃稅款問題的舉報，北京市稅務局稽查局經稅收大數據分析研判，依法對其實施立案檢查。

本月初，SOHO中國旗下7家物業公司因存在電力價格違法行為，違反了《中華人民共和國電力法》相關規定，被上海多地市場監管部門罰款累計約8664萬元。今年早些時候，SOHO中國原定將91%的股權出售給美國著名私人股權投資和投資管理公司黑石集團，但最終這筆交易未能達成。