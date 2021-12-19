中國公司將在伊拉克建造一千所學校

伊拉克與兩家中國公司簽署了在其首都巴格達等地興建一千所學校的合同。一名伊拉克政府負責人對法新社巴格達站表示，這一千所學校將在兩年內完工。

廣告 繼續瀏覽後續

伊拉克新聞社引述伊拉克建設和住房部官員哈桑·梅賈漢姆的話表示，伊拉克總共需要建造8000所學校，“以填補教育領域的空白”。法新社巴格達站稱，伊拉克方的支付方式將是石油產品。

伊拉克新聞社報道稱，剛剛過去的星期四，在伊拉克總理穆斯塔法·卡齊米的見證下，伊拉克與兩家中國公司簽署了15項協議：中國電力建設集團將建造679所學校，Sinotech將建造321所學校。上述學校建設工程是中國與伊拉克雙方政府合作框架協議內容的一部分。

伊拉克是一個能源儲備極其豐富的國家，但在經歷了數十年的戰爭和困擾整個國家的地方性腐敗之後，基礎設施日漸衰敗。伊拉克建設和住房部官員哈桑·梅賈漢姆指出，第一批學校建築將“很快動工”，工程開始一年後交付，不過儘管這樣，也還是需要兩年時間才能完成這1000所學校的建造。這是第一階段的學校建造數量；第二階段預計建造3000所學校，最後階段將建造4000所學校。

聯合國兒童基金會在其網站上指出，“伊拉克數十年的衝突和投資不足，摧毀了伊拉克這個曾經是該地區最好的教育體系”，“伊拉克目前兩所學校中就有一所破損，必須予以修復”。聯合國兒童基金會補充稱，伊拉克有4000萬居民，當中“將近320萬名伊拉克學齡兒童失學”。

世界銀行也發出警告：“伊拉克學齡階段接受教育的普及率在中東和北非地區是最低的，而且由於新冠大流行，對教育服務產生嚴重影響，學校長期停課，這可能導致教育普及率下降得更多”。