彭帥現身上海受新加坡聯合早報短視頻採訪

中國網球女將彭帥星期日現身“2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海楊浦站”決賽現場。她接受了新加坡《聯合早報》記者的短暫採訪。面對鏡頭，彭帥說：“我從未說過寫過任何人性侵我，這點是要非常強調清楚的。”彭帥稱，早前寫給國際女子網球協會（WTA）主席的信的中文版本是她自己所寫，自己“一直都很自由”。

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中國官媒《環球時報》的一名記者周日稍早時在推特上發布1段7秒的影片，畫面可見彭帥似乎正與中國籃球明星姚明和另一位女性交談，彭帥面帶微笑，姚明說話的內容則聽不清楚。該記者附文稱，“一個朋友給我發了這個視頻，顯示中國網球明星球員彭帥今天上午在上海舉行的國際滑雪聯合會越野滑雪中國城市巡迴賽活動中與NBA歷史上最受喜愛的球員之一姚明交談。”

一張照片也得到上傳，顯示彭帥、姚明與奧運帆船冠軍徐莉佳和退役桌球運動員王勵勤同框合影。四人合照背景是上海楊浦大橋，旁邊還有一條橫幅，寫著“FIS越野滑雪中國城市巡迴賽”。

新加坡《聯合早報》周日晚10時:13分刊登了對彭帥的採訪內容。文章並於約1個多小時後得到更新。報道稱，星期六開幕的城市越野滑雪賽是國際雪聯主辦的A類賽事，也是明年2月4日開幕的北京冬奧會積分賽。星期日在上海楊浦濱江綠之丘1.5公里長人工造雪賽道舉行的是男子和女子半決賽與決賽，也是楊浦站的終結賽，只有受邀嘉賓前來觀賽。

男子決賽今天中午12時10分開始，是最後一項比賽。報道稱，“彭帥、中國籃球明星姚明、乒乓球手王勵勤，以及帆船女將徐莉佳一起出現在主辦方畫定的五樓露天看台嘉賓觀賽區域，全程觀賽20分鐘左右。”

短視頻中，彭帥身穿印有“中國”字樣的紅色上衣、黑褲和白色運動鞋，披着一件背後印有“CHINA”英文字樣的黑色羽絨服，紮了辮子，略施淡妝，神情較為自然和輕鬆。她和其他三名體育健將聊天，偶爾露齒微笑，看看手機。露天的U型看台設在嘉賓觀賽室外，他們也和另一名陪同的男工作人員交談，不遠處後方還有一名攝影師和一名安保人員。

報道稱，男子滑雪決賽大約12時30分結束，彭帥等人往觀台出入口方向的電梯走來，《聯合早報》記者立即上前在電梯門口和彭帥進行視訊採訪，期間她回應有關個人安全自由，及之前與WTA和國際奧委會溝通事宜，前後交流約八分鐘。《聯合早報》公布的採訪視頻片段長逾6分鐘。

彭帥稱，自己目前一直住在北京的家裡，昨天到上海觀看滑雪賽。被詢問出入是否自由、是否有人監視她時，她停頓了一下反問：“為什麼會有人監視呢？一直都很自由。”當記者問到有關性侵的傳聞時，彭帥說：“首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。”

彭帥稱，之前寫給WTA主席西蒙(Steve Simon) 的信，中文都是她本人寫的，而且“完全出自本人的意願”。她稱，由於自己的英語水平不足以把中文信翻譯成英文，所以官媒中國環球電視網（CGTN）早前貼出來的是英文翻譯版本，“但意思和我回復西蒙先生本人的郵件幾乎是沒有任何信息差異的。”

有關她和國際奧委會主席巴赫的視訊通話的提問，彭帥表示不記得具體是哪一天，但證實“視訊是在北京的家裡進行的”。她表示非常感謝巴赫等人對她的關心，並不願再重複之前通過奧組委向大家表達和陳述過的她本人的意願。

至於下來是否有出國打算，彭帥回答，現在沒比賽，受疫情影響暫無出國的打算，“首先因為現在我就是沒有比賽了，然後我不會是說額外的去，如果正常的你要是說以後希望看比賽或者是怎麼樣，那就，正常的吧。你不能是說我要去額外的證明個什麼，然後我現在出去是幹什麼你告訴我？”

彭帥11月初在微博認證賬戶上髮長文指控中國前副總理張高麗後，在社交媒體上消失並一度與外界失聯。雖然中國官媒接連“避謠”，國際奧委會也發聲明介紹彭帥與國際奧委會主席巴赫的視訊通話，之後推特上傳出彭帥出席其他活動的短視頻，但都無法打消外界對她安全與自由情況的疑慮。事件發酵，受廣泛國際關注後，WTA本月1日宣布，將暫停在中國大陸和香港的所有賽事。