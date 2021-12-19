路透社關注中國房地產危機延至鋼鐵業，給經濟敲響警鐘

路透社北京站12月19日消息，中國大型房地產開發商的債務問題現已蔓延至中國工業引擎的重要動脈：鋼鐵行業；並開始波及這個世界第二大經濟體的其他關鍵領域。

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在該報道中，路透社分析稱，房地產相關行業是中國經濟的最大單一貢獻行業，佔2021年中國國內生產總值的28%，不過仍然低於2016年的35%這個近期峰值。按照穆迪的分析，中國國內生產總值當中房地產相關行業的佔比，還可細分為來自房地產直接貢獻的7%，以及來自建築與設備機械供應鏈等間接貢獻的21%。一家政府行業諮詢公司預測，繼今年下降4.7%之後，2022年中國的鋼鐵需求將再下降0.7%。

滙豐銀行亞洲經濟研究聯席主管紐曼分析認為，“房地產已經成為中國經濟的引擎，這已持續了20多年”，“由於建築活動可能會在相當長一段時間內保持低迷，（中國的經濟）增長將不可避免地下降一兩檔”。

房地產公司的資產負債危機蔓延，對中國的政策制定層來說是一記警鐘，因為鋼鐵行業的波動，將對中國經濟產生重大的影響：面臨需求的下降，水泥、玻璃和家用電器等都十分脆弱。建築活動占金屬消費量的一半以上，而由於建築活動的需求放緩，鋼鐵價格已經從今年早些時候的歷史高點回落，鋼鐵製造商的股價也受到了打擊。

中國經濟從第二季度開始放緩，路透社指出，鋼鐵對建築業和製造業的波動高度敏感，因此成為中國經濟的風向標之一。鋼鐵公司也是支撐起龐大供應鏈的大型崗位提供群體，受鋼鐵業務波動的影響，房地產開發商已減少對項目的投資，應對更嚴格的借貸規定。

鋼鐵生產商在2021年的前三個季度是整個中國經濟表現最好的領域之一：中國28家主要上市鋼廠的凈利潤超過166.1億美元，同比增長174%，與2019年疫情之前相比高出129%。

但鋼鐵行業的繁榮時期似乎已經結束，中國龐大的建築業陷入癱瘓，正在引發全國建築活動的罕見收縮。自7月以來，按建築面積計算的新開工面積，較上年同期有所收縮，這是自2015年以來，最漫長的下降期。自9月以來，房地產行業的放緩也使中國每月的粗鋼產量下降了20%以上；而建築材料螺紋鋼和線材的期貨價格，分別從歷史高位下跌了24%和31%，幾乎抹去了今年全部的上漲部分。隨着鋼鐵生產商踩剎車，鍊鋼所用的關鍵品也受到了衝擊，大連商品交易所的鐵礦石期貨較5月份的紀錄下跌了45%以上；螺紋鋼的毛利潤已從9月底的峰值開始下降。

路透社引述一名北京鋼鐵貿易商的分析稱，他們“通常在冬季會以相對較低的價格儲備鋼材，並在轉過年，恢復消費後賣出；但今年這個計畫將推遲”。他認為，“2022年的房地產市場仍然存在不確定性，預計未來6到12個月內情況不會完全逆轉”。

2021年的最後一個季度即將結束，中國的房地產市場受到進一步打擊：這個行業的不安，動搖了本已疲軟的買家情緒，結果是中國100個最大城市的未售出住房存量在11月達到了5年以來的高位。預計到2022年，住宅需求將進一步放緩，從而讓下游家居產品製造商受到打擊。此外，建築材料水泥的產量在9月至11月同比下降約16%，與2017年至2019年同期相比有所下降。近幾個月以來，挖土機的需求也有所下降。