中國網絡主播薇婭涉嫌偷逃稅款，罰款共計13.41億元

12月20日，中國浙江省杭州市稅務部門發布消息，知名網絡主播薇婭因偷逃稅款6.43億元（人民幣，下同），其他少繳稅款0.6億元，而被處罰款13.41億元。隨後，薇婭發文致歉。剛剛查詢，薇婭微博、抖音、淘寶直播已被封。

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浙江省杭州市稅務局稽查局表示，網絡主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

中國國家稅務總局對此表示，堅決支持杭州市稅務部門依法嚴肅處理黃薇偷逃稅案件。同時，要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為。事發前，薇婭曾是“淘寶第一女主播”。

浙江稅務部門周一發布消息後，薇婭微博發布致歉信稱，“稅務部門發布加強直播行業從業人員稅收管理通知以來，針對稅務問題進行自查，同時積極配合稅務機關調查。在自查和調查過程中，發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此深感愧疚，在此向公眾道歉。”

薇婭稱，“在自查和配合調查期間，將自己的收入結構、收入來源都向稅務機關彙報，並積極配合稅務機關調查。這次稅務問題讓自己深刻認識到，依法納稅是自己應盡的義務。”

薇婭表示，“完全接受稅務部門依法做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。再次向社會，向一直支持信賴自己的用戶致歉！錯了就是錯了，願意為自己的錯誤承擔一切後果，對不起！”

薇婭丈夫董海鋒也發布致歉信稱，“我深知我們在稅務上並不專業，因此聘用所謂的專業機構幫我們進行稅務統籌合規，但後續發現這些所謂的合法合規的稅務統籌均存在問題。”

董海鋒稱，“在更為專業的財務團隊到崗後，發現稅務統籌有極大風險，於是自2020年11月至今，我們終止了所謂的稅務規畫統籌，按照45%個人所得稅率全額繳納薇婭相關稅款，並主動補繳在此之前的不合規的相關稅款。”

據觀察，薇婭微博、抖音、淘寶直播已被封。