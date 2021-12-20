彭帥首次受訪否認被性侵 WTA重申對她的擔憂

中在國女子網球名將彭帥周日(12月19日)首次接受外媒採訪，否認曾指控任何人性侵自己後，世界女子職業網球協會（WTA）周一重申未減對彭帥命運的“擔憂”。

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法新社報道，11月初彭帥在微博發文指控前中國副總理張高麗性侵，其後數周在公眾前消失，相關微博被刪，引發國際體育界及多國對她命運的關注。在外界壓力不斷加大下，中國官媒接連“避謠”，公布其照片及發自其郵箱的給WTA主席西蒙的致函，表示自己“一切安好”，郵件真實性受到質疑。WTA本月初宣布將暫停在中國大陸和香港的所有賽事，呼籲對彭帥性侵指控進行透明調查。

彭帥周日在出席一個體育賽事時在現場接受了新加坡《聯合早報》記者的短暫視頻採訪，她否認指控過任何人性侵自己。她說“首先，我想強調一點，非常重要，我從未說過或寫過任何人性侵我，我必須明確強調這點。”。當天稍早官媒《環球時報》一名記者在推特上發布一段7秒鐘的視頻，畫面可見彭帥似乎正與中國籃球明星姚明交談。

法新社報道提到，新加坡《聯合早報》和推特在中國境內不通過翻牆工具無法看到。

WTA周一再次表達對彭帥的關注，聲明說：“我們仍堅定地呼籲針對她的性侵指控進行全面、公平、透明且不受審查的調查，這是最初引起我們關注的問題。”

本月初WTA主席西蒙在宣布暫停在中國賽事時曾表示，原因是對彭帥的行動自由存在 "嚴重懷疑"。

現年35歲的彭帥在周日採訪視頻中稱自己有行動自由，“一直住在北京家裡”，“完全沒有人監視”，她還表示她的微博發文，“大家有很多的誤解”。不過，她沒有詳細說明。

WTA在聲明中說：“再次見到彭帥露面，真是太好了；我們當然希望她一切安好。”“正如我們一再所言，WTA擔憂其安危以及是否可以在沒有審查或脅迫情況下進行溝通，這些憂慮並未隨著她的露面而緩解或解決。”