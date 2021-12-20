新立法會選舉結果是「建制派治港」 評論憂與港府過於配合 成一言堂

在北京加強管控下的新香港立法會選舉，雖有十數名非建制派人士獲「開綠燈」得以成為候選人，但結果卻是地區直選全由建制派人士當選的「清一色」結局，只有被民主黨要求退黨後組成新思維的狄志遠循功能組別的社會福利界勝出，成為九十名新一屆議員中的惟一非建制派。中文大學政治學者蔡子強形容，北京官員所說的選舉「五光十色」，只能在「入閘」參選時出現，結果卻是幾乎「清一色」，憂慮將來的立法會與港府過於配合，未能起制衡作用。

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新當選的九十名立法會議員在今(20日)天中午前陸續產生，三大板塊中以地區直選最受關注。經點票後，直選二十席全由建制派高票奪得，被歸類為「非建制派」的前民主派或自稱民主派人士全部落敗，得票率只有該區投票選民的2.9%至13.6%不等，包括政壇老將的前議員馮檢基和黃成智。當中，參選新界西北的黃俊琅、新界北的曾麗文和九龍東的陳進雄及胡健華，更因所得選票不足3%而被港府沒收選舉按金；至於被視為最有力挑戰建制派的港島東候選人潘焯鴻，亦只得1.4萬票，得票率為11.2%，遠低於同區的工聯會吳秋北(6.45萬票)和民建聯梁熙(2.68萬票)為低。

一般認為，非建制派候選人得票率之低，反映他們不能說服或感召民主派支持者出來投票，但挾鐵路工程吹哨人身分參選的潘焯鴻表示，今次選舉投票率低、政府宣傳不足、選舉制度自身不足，以及政府在選舉日推行免費乘車的措施，均是他落敗的原因。以「最高得票率落敗」的馮檢基承認，對選舉結果感到失望，在「非建制派」全軍覆沒的情況下，來屆議會將是「一言堂」，完全打破過去立法會有多元聲音的歷史。至於派出兩名候選人均告敗北的民主思路，其召集人湯家驊表示，低估了建制派票源的實力，亦反映香港的兩極政治需要更長時間去改變，堅信「第三路線」並非行不通，會繼續按「第三路線」工作及宣傳。 功能組別方面，參選的非建制派候選人，只有聲稱走「第三路線」的新思維主席狄志遠，以1400票擊敗朱麗玲(872票)和葉湛溪(196票)勝出，成為新一屆立法會中的惟一非建制派議員。他在當選後表示，不認為個人在議會的角色卑微，即使「1對89」亦沒所謂，會堅持爭取特首和立法會「雙普選」，並以民意為本去監察政府，但亦樂意與建制派及政府在民生議題上合作。 他期望以四年時間說服非建制派支持者去支持非建制派陣營，在狹縫中爭取民主。 此外，十名立法會議員均成功連任，但自由黨黨魁鍾國斌和香港經濟民生聯盟的張華峰分別在「紡織及制衣界」和「金融服務界」敗選，不敵工業總會副主席陳祖恆和證券業協會副主席李惟宏。

在立法會擁有四十席的選舉委員會，多名議員成功循此組別出線，當中，梁美芬以1348票成為此界別的票後，而最低票勝出的，則是獲得970票的前選委林智遠。其他名人如科技大學（廣州）副校長吳宏偉、前港府新聞統籌專員馮煒

光、投資推廣署前署長盧維思及蘭桂坊主席盛智文均告名落孫山。

以政黨畫分，在民主派退出的情況下，各建制黨派在議席方面均有進帳，民建聯成為大贏家，議席增加六席至19席；工聯會議席亦有兩席進帳，增至8席，成為第二大黨；其次是擁有7席的經民聯、新民黨5席；自由黨則維持4席。結果顯示，有淡化政黨角色效果的新立法會選舉，並未能一下子擺脫政黨的選舉能力。

在選前，全國僑聯副主席盧文端曾經表示，港澳辦主任夏寶龍期望選舉不搞「清一色」，要「五光十色」，故此選舉結果可說是「建制全勝即是輸」，據此，中大政治與行政學系高級講師蔡子強明言，選舉結果幾乎「清一色」，相信並非北京所願看見。他又說，北京過往指立法會過於抗爭，來屆的問題可能是過於配合政府。