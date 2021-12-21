中國移動計畫回歸上海A股上市 籌資68億歐元

在被美國特朗普政府逐出華爾街近一年後，中國電信運營商中國移動計畫在上海證券交易上市，籌資68億歐元，這將是中國逾十年來規模最大的一項股權融資。

廣告 繼續瀏覽後續

在中美關係持續緊張的背景下，美國前總統特朗普在離任前發布一項行政命令，禁止美國人投資涉嫌與中國軍事、情報和安全服務有合作的公司。按照該行政令，紐約證券交易所在去年一月份，對被列入投資黑名單的三家公司：中國移動、中國聯通（香港）和中國電信進行了退市處理。

按用戶數計算，中國移動是世界上最大的移動通信運營商。在被紐交所摘牌後，該公司一直在考慮回歸上海A股本土上市。在做出決定之前，中國移動等三家中國電信運營公司針對被紐交所摘牌的交涉失敗。

中國移動周二宣布，計畫以每股57.58元（8歐元）的價格在上海上市，公開發行A股數量不超過8.457億股，融資規模約68億歐元，據此計算，中國移動有望成為中國大陸逾十年來最大的一次IPO。

這一融資數額遠遠高於市場到目前為止所設想的44億歐元規模。

中國移動沒有說明上市的具體日期。

法新社指，在中美關係緊張的背景下，北京官方正鼓勵中國公司退出國外金融市場，優先選擇在國內上市融資。與中國移動同被摘牌的其它兩家中國電信運營商：中國電信已於去年8月在上海上市，融資共65億歐元。中國聯通則從2002年以來一直通過其一家子公司在上海上市。