全網憤怒 身孕四月的李田田老師因聲援宋庚一老師被官方扭送精神病院

李田田，90後，身處湖南湘西偏僻的山村小學，身兼班主任和多門課程教學，教書育人，還著有詩集『有隻狐狸看月亮』。身孕四月，只因上海震旦學院女老師宋庚一因在上課時提出歷史事件要有史料支撐遭學生告密而被校方開除，李田田憤而不平，怒而發聲，然而她被當局強行押進精神病院。這一被網民指“喪心病狂、踐踏人性底線”的做法引起海內外憤怒。

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李老師為何被送精神病院

上海震旦學院宋庚一老師日前因上課提出，南京大屠殺無疑是反人類罪惡，但死亡人數究竟有多少卻缺乏史料支撐，應秉持科學理性態度追索。沒想到遭學生告密被開除，人民日報指責老師“枉為國人”。這一令人震驚的消息迅速四傳，不久，宋老師上課的原版完整視頻流出，人們才發現舉報視頻被人剪接移花接木、掐頭去尾、斷章取義。人們譴責“這種卑劣行徑是文革幽靈再現，是仇恨教育下的靈魂扭曲”。

宋老師被開除，李田田老師出面譴責告密，譴責斷章取義，她“為這群烏合之眾的學生感到悲哀”。12月17日，她在社交網絡為宋庚一老師發聲：“再次為宋老師聲援，不想做沉默的大多數。作為同行，認為她的講課沒有絲毫問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報道、以及沉默的知識分子。”

她說，“結合宋老師前後的教學語境，她在課堂上的言行並沒有煽動與挑釁，也沒有反對、抹殺南京大屠殺的暴行。她只是提出了自己的觀點，尊重人，尊重生命，尊重逝者，這有錯嗎？”

然而李田田因此言論旋即遭到當局威脅，她給友人發出信息：“昨天被永順縣教育局和公安局登門威脅，現在又被教育局和醫院的人登門威脅，以精神有問題為由，要求我住院打針治療，否則將開除和抓捕。我拒絕去，他們說明早就開除我。我說即使開除，我也不去。他們說，那就要公安局的人逮捕我! 我已經被逼得走投無路，向社會求助。如果我死了，那就是一屍兩命吧!”

未婚夫王先生被拒絕探視

她的未婚夫王先生，西安人氏，是有資格證書的一名法醫，正在準備與李田田辦結婚證，他和李老師的母親都不認為李田田有精神病。

12月20日網上流傳着他的一段音頻，他說李老師已被關進湖南省湘西州精神病院。他們說她被診斷精神病，被隔離起來。他絕不相信，他要進醫院探視，他們不讓他進去，只讓她母親進去。後來她母親也被拉去派出所問話了。王先生說：“這是我倆的孩子，我們本來準備要結婚的。”

署名張出塵，已經被屏蔽四篇相關文章的作者12月21日在『李老師未婚夫發聲，把沒病的孕婦關進精神病院天理難容』一文引據王先生講話視頻指出：王先生並不認為李老師有任何精神病的跡象，他無法接受這一“診斷”。王先生目前一籌莫展，不知怎麼才能救回自己的最心愛的人。作者揭露，“因為他老家那邊有關方面也在給他施壓”，“李老師的公號一直更新到12月11號，每篇文字都有條有理，邏輯嚴謹，觀點鮮明、文采斐然的李老師成了精神病，而和她三觀一致精神相通的靈魂伴侶及未婚夫王先生被當成了誘姦精神病人的嫌犯問話。這想像力，連奧威爾也望塵莫及。”

李老師被神經病的消息幾乎即時傳到世界

李田田“被神經病”這件事之所以很快傳遍海內外，多虧“朋友圈”網友挺身而出，也多虧李老師拚死的決心和急中生智。

“樓哥”是最早關心李田田命運的人之一，他在朋友圈發文說，：“我不是李田田老師的親人或親戚，也不是李田田老師的同事或同學，我們至今都沒有見過面，至今，我也沒有李田田老師任何親人、親戚、同事或同學的聯繫方式”，他們只是在朋友圈彼此點個贊，直到2021年12月18日晚上8點，他打開微信看到她兩個小時之前發來的“求助信息”，次日，“李田田老師突然又給我發來‘求助信息’，這時候，我們才第一次通電話”。12月19日，兩次通話，共7分鐘，她告訴我，她懷有身孕，她的男朋友正在從外地趕來，她說，如果她被逼得走投無路，就只好以自殺相抗爭。此後，她又發來“求救微信”，她說：“十幾個人闖入她的卧室，已經把她強行帶走了，甚至都沒讓她穿好褲子”。通話中李老師告訴樓哥，她把一部備用手機藏在了內褲，

19日晚上，樓哥再收到李田田的一位師友通過微信轉發給他的一張手機短信截圖：“陳老師，我是李田田，我被永順公安局強行關進永順精神病院了，這個手機是我偷藏在內褲里的。想辦法救我! 一言難盡，手機快沒電了，想辦法救我!”

樓哥寫了『求救! 湖南女老師李田田被教育局和公安局上門威脅後，又被強行帶走!』，但那篇文章，不久就被刪除了。樓哥從20號開始，給湖南省永順縣公安局、教育局和縣委宣傳部等相關部門打電話，根據他在網上發布的消息，12月21日他打過去電話後，當地官方仍無可奉告，稱如果是記者採訪，就去找省委宣傳部發函，個人打探消息，等官方發布。

後來樓哥得到李田田未婚夫的錄音，證實李田田老師現在被關在湖南省湘西州精神病院，位於湖南省永順縣靈溪鎮，就連李田田老師的未婚夫都不能去探視。

樓哥最後懇請大家繼續關注李田田老師的遭遇。有網友說，很感謝這位樓哥及時對外發聲，不然懷孕的李田田老師就會和懷孕的何方美女士一樣被失蹤了。

樓哥為什麼這樣做：“我覺得，作為一個人，我應該把另一個人的‘求救聲’傳播出去，這是人性的本能。而且，發出‘求救信息’的這個人，還是一個很有良知和正義感的人。所以我義不容辭，也算是不辜負她對我的信任。”

到處都是憤怒的聲援

李田田被精神病後，引發海內外憤怒，曾為因在上海向習近平畫像潑墨而被關入精神病院大聲疾呼、自己被迫流亡的華涌說：昨日董瓊瑤，今日李田田，我們的明天在哪裡？

蔡慎坤說，沒想到李老師批評教育怪象被當地視為異類，這次她為宋庚一老師發聲被強行送入精神病院，很可能重演潑墨湘女董瓊瑤的悲劇。這是一個什麼世道，沒有天理沒有是非。我們當呼籲永順縣政府，放過這位擁有美麗心靈的女性山村女教師!

北京學者榮劍表示，李田田老師的詩，可以獲諾獎，她現在懷有四個月的身孕，僅僅因為對某個公共事件發表了個人意見，就被湖南湘西永順縣有關部門關進精神病院，此事目前引發全網關注。

有人說：一個懷有身孕、思維邏輯沒問題且正常工作的女教師，就因網上發了一些文字，夠不上犯罪就給關進精神病院去了？

有人寫道，在一個“精神病”女教師的眼睛裡，我看到了那麼多的美好! 這是她的詩，和她一般美麗和悲傷。李田田，你要活下去!

有人題詞：千教萬教教人求真，千學萬學學做真人，不阿權，不媚俗，不隨波逐流，傲骨錚錚，碧血丹心，向這位老師致敬!

另有網友說：在烏鴉的世界，一片潔白的羽毛是有罪的。如果任由這一片羽毛飄落，我們每個人都是有罪的!

也曾擔任過鄉村教師的作家黎學文在『湘西的荷花：簡論李田田的詩歌藝術』一文指出，“作為一個寫詩十多年的作家，我第一次讀到李田田的詩歌，第一感覺是：驚艷! 這完全不像出自一個90後作者的手筆”，“這麼優秀的一個詩人，紮根於湘西鄉村教育，以她的才華和智慧，施惠於兒童。在這個物慾橫流的時代，本是一件美好的事。你就是把我打死，我也不相信她是精神病，除非蘇聯時代的老傳統，把詩人關進精神病院，在這裡發揚光大。”

詩人李田田

李老師被精神病後，人們發現她寫過許多尖銳和美麗的詩篇，其中有一首揭露時弊的『我的學生』：

張三父母離婚

李四父母離婚

麻子是留守兒童

全班學生同病相憐

可是在作文里，他們都熱愛這個偉大的時代

李老師在一篇文章里寫道：“最令我痛心而無奈的說：身為老師，我們教導學生要品行端正、誠實守信，自己卻不敢說真話，不能說真話。我們個個接受過高等教育，可我們卻成了被奴役的知識分子，小心翼翼地活着。”

她有一首詩叫『像星星一樣多的孤獨』：

我曾到過一座擁擠的城市

那裡常有老虎出沒

還有狐狸偷我的尾巴

於是我把自己藏在一棵樹上

我借片片楓葉與月光編織衣裙

用一整晚的歌聲滋養受傷的螢火蟲

它不再發光

我沒有親人，也沒有朋友

只愛數人們臉上的孤獨

一張、兩張、相同的面色

風吹葉落

星星般密集的孤獨

李田田的文章，詩篇正在網絡被空前地傳閱，“這樣好的老師被說成是瘋子，這個世界瘋了吧!”還有網友呼籲：“如果不把這個正常人從精神病院喊出來，說不準哪一天被拉進精神病院的就是你，就是我，就是他，沒有人可以是安全的。”