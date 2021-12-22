港大深夜圍起六四雕像“國殤之柱”傳出異響，雕像作者稱若拆除中受損將索賠

美聯社香港站12月22日星期三報道稱，當天夜間，香港大學的紀念1989年天安門事件的紀念雕塑被工人們封了起來，並稱隨着香港政府對異議人士的壓制，人們對這座紀念碑的未來感到擔憂。

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這座高8米的“國殤之柱”，英文名直譯為“恥辱之柱”，描繪了50具撕裂和扭曲的屍體堆疊在一起的樣子，作者是丹麥的雕塑家延斯-加爾修特，中文名高志活。他曾表示，這一雕塑象徵著“那些在血腥軍事鎮壓中喪生的人們”。 “恥辱柱”紀念碑已經豎立了二十多年，最初矗立在香港的維多利亞公園，最終搬到了香港大學。

今年10月，“國殤之柱”被要求拆除。這一動向引發了活動家和人權組織的強烈反對。延斯-加爾修特曾提出，如果他獲得了國家安全法的相關法律豁免，想將雕像帶回丹麥，但到目前為止還沒有成功。

美聯社報道稱，周三深夜，工人們在“恥辱柱”紀念碑周圍設置了路障，有警衛巡邏，還能聽到現場傳來的鑽孔聲和響亮的敲擊聲。美聯社聯繫到了延斯-加爾修特，他表示，自己也“只是從媒體報道和社交網絡上，才了解到雕塑周三的情況”。他強調，“不知道到底發生了什麼，但我擔心人們會破壞雕塑”；“這是我的雕塑，是我的所有物”，如果有必要，他可能會起訴，要求賠償。

延斯-加爾修特之前曾寫信給大學，聲稱他對這座紀念碑擁有所有權。他之前還警告稱，如果雕像在拆除過程中受損，他會尋求賠償。

截至發稿，香港大學沒有做出回應。