網民：李田田被精神病，大家有點恐慌：會引發精神病疫情嗎？

湖南女教師李田田，在網上支持因質疑南京大屠殺數據而被舉報被開除的女教師宋更一之後，便懷着身孕被送進了精神病院。於是，有網民擔心精神病會變成一種“疫情”大流行起來。畢竟這不是個案，另一位被神經病的湖南女子董瑤瓊，還記得吧？

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微信“一丘千千壑”12月22日貼出邱開冒的文章說：前天，我的群友樓哥發了一條消息，說懷孕四個月的湘西女教師李田田被永順縣教育局、公安局聯手強行送進了精神病院。這兩天網絡滿屏都是對李田田“被精神病”的追問，連剛退休的老胡都出來呼籲永順縣快發官方通告。

與此同時，網上還有一種貌似“理性”的聲音：萬一李田田真有某種程度的精神障礙呢？當下社會有那麼多乖戾的言行，表面好好的官員，被邀談一次話就抑鬱症發作，不跳樓不足以表示“神經錯亂”；好好一場拳擊表演賽，網紅選手不破壞規則就難以展示精神變態；王力宏發表個道歉聲明都被譽為是德雲社代筆的，呈現精神病陽性癥狀。也就是說，在普遍精神不正常環境下，李田田被精神病有廣泛的“流調”基礎哦！但一個人若有情緒就被認定精神病，除了木乃伊誰能倖免？

大家對李田田被精神病事件感到驚悚，是害怕精神病也會成為一種傳染性“流行病”。遭受新冠疫情打擊的人們，擔心有一天精神病也成為一種疫情，很多精神豐富的人會被強行“核酸檢測”，咽拭子往哪插呢？人體現有的窟窿眼肯定不夠用的。有網友就把這擔心表達得赤裸裸的：“不要說我危言聳聽，如果這次不能把李田田從精神病院喊出來，未來會有一大批人被送進精神病院，包括你我和我們的親人。”

所以，永順縣政府可以放心了，網民並不是要跟他們過不去，而是很自私地擔心“精神病疫情”會從永順縣爆發並傳播，各地精神病院會遭遇“醫療擠兌”，一定要從源頭上關注“零號病例”。就算李田田有精神衝動，也不會傳播感染別人，而“強行送進精神病院”的行為，更具疫情的傳播性，如此亢奮地要把一個精神正常者送進精神病院，反而具備了精神狂躁症特點，這種行政狂躁症有演化成精神病疫情的危險。

腐朽的美帝用“無罪推定”做遮羞布，有個著名的米蘭達警告：你有權保持沉默，你說的每句話都會成為對你不利的證據。

永順“精神病疫情”爆發後，也許會有類似米蘭達警告相反的“有病推定”——“你有權保持沉默，你說的每一句話都會成為你有病的證據！”說自己沒病，正符合精神病人的定義；承認自己有病，那就是“不打自招”的精神病了。今後，只要有司願意，任何人都逃不出“有病推定”的怪圈——如果不保持沉默，隨時都會被精神病。大家關心李田田，其實就是在關心自己，怕永順“精神病疫情”蔓延，誰都躲不過“永順警告”——你說的每句話都是你有病的證據。

最近一段時間，有很多魔怔事兒，好像《瓦爾特保衛薩拉熱窩》里的接頭暗號句型：空氣在燃燒，大地在顫抖，整個社會彷彿鬧神經。李田田被精神病的原因是她發了條支持上海某老師的微博，如果李田田是永順縣“精神病”零號感染者，感染源頭就在上海振蛋學院。某老師對着一群職業學院的學渣大講歷史數據的學術問題，對牛彈琴還算一種情懷，但對牛犢子、癟犢子彈琵琶，就有點神經病了吧？學校領導一看有輿情立馬上頭，趕緊宣布開除該老師，反而引發了更大關注，學校當局也神經失常了。就這麼點事兒，大媒體不惜屈尊遠程導彈打蚊子，捲起褲腿下陰溝里捉鯊魚，這不更神經了嘛！

然後永順縣教育局的神經突然到了經期，錯亂到要強行把李田田送進精神病院。秀才遇到兵，有理說不清。正常人被精神病，是權力神經病的發作的表現，到底誰有病？

民諺曰：自從得了神經病，精神好多了！

以上是“一丘千千壑”12月22日貼出邱開冒的文章。