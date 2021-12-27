英智庫CEBR：中國遲至2030年成最大經濟體 港GDP料續跌 6年後起縮至1.5%

中國何時取代美國成為全球最大經濟體？中美各有不同預測，英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）最新評估是2030年，比去年底的評估推遲了兩年，原因是美國的經濟增長較預期好。香港方面，中心預計，得益於中國的香港經濟增長(GDP)，明年至2027年間的平均增長率會收窄至2.9%，而2027年至36年更為再進一步削減至1.5%，屆時，香港的全球排名將跌至48位。

廣告 繼續瀏覽後續

經商中心昨(26日)發表年報，預料明年的全球經濟總量將首次超過100萬億美元，但中國超越美國成為第一大經濟體所需的時間，將會推遲兩年至2030年，而不是去年底預期的2028年，但較疫情前預估的2033年又早了三年。中心解釋，去年底把中國超美時間大幅提前，是估計中國的封城措施比外國奏效，經濟增長相對有所加速，但隨着美國錄得更快增長，中心把中國超美時間延遲。報告又更新中國的年均經濟增長，指中國由去年起的五年內，每年經濟平均增長5.7%；在2025年至2030年間，年均增長會降至4.7%；在接着的2030年至2035年間，年均增長為進一步降至3.8%。

至於美國，報告預料，即使變種疫情肆虐，美國明年經濟增長仍可望達4%，但美國未來在全球GDP的佔比將會按年減少，其全球最大經濟體的地位最終由中國取代。香港方面，報告指出，儘管今年香港經濟錄得6.4%增長，較去年下跌6.1%迎來反彈，但相關升幅主要由中國帶動。在中國年均GDP縮窄的情況下，中心預期，香港明年至2027年的經濟年均增長將會收窄至2.9%，其後十年的年均增長更會降至1.5%；估計香港在全球經濟體排名或會由今年的第40名，下跌至2036年的48名。

報告更指出，香港或將失去作為鄰近但同時獨立於中國的獨特優勢，加上北京的中央政府加強監管以及人才持續流失，相信香港人口未來將繼續遞減。

其他經濟體方面，經商中心預料，日本增長會落後於其他已發展經濟體，可能在2036年排名跌至全球第五，被印度和德國後來居上，成為第三大及第四大經濟體，屆時，俄羅斯亦有希望躋身十大經濟體之列。