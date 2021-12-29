北京警方：接到佟麗婭報案後，查獲三名嫌疑人

中國北京海淀公安分局官方微博星期三發表微博稱，12月22日，海淀警方發布了佟麗婭報案有關情況的通報，警方接到相關報案後，遂依法受案調查。經工作，將魏某（男，35歲）、周某某（女，43歲）、唐某某（男，36歲）三名嫌疑人查獲。

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“平安北京海淀”發表的“情況通報”微博寫道，“12月22日，海淀警方發布了佟麗婭報案有關情況的通報，並關注到廣大網友對網絡公共秩序的關心，對警方執法辦案活動的監督，在此表示感謝。現將有關情況進一步通報如下：

警方接到相關報案後，遂依法受案調查。經工作，將魏某（男，35歲）、周某某（女，43歲）、唐某某（男，36歲）三名嫌疑人查獲。

現已查明，上述三人出於吹噓炫耀目的，捏造、散布涉及相關報案人的不實信息，造成惡劣社會影響。三人對自身違法事實供認不諱，公安機關已依法作出行政拘留處罰。”

12月21日微博出現佟麗婭再婚傳言，傳聞結婚對象是某中國高官，但相關消息遭封鎖；22日，北京海淀警方公告稱，針對“網絡所傳謠言”，佟麗婭已報案。

就當地警方發布的這條微博，有網民在下方評論提問，“謠言具體是什麼？”#3人捏造佟麗婭不實信息被拘留的話題也進入微博、百度等中國網絡平台的熱搜榜。