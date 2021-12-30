《立場》網頁已移除 香港和國際組織續批港府 稱重創香港新聞自由

《立場新聞》網頁已移除，只剩停運公告；臉書也已清空

隨着《立場新聞》在香港警方搜捕後宣布停止運作，其網頁和社媒內容經已移除，其英國分社今日亦宣布停止一切業務，分社主任楊天帥辭職，即日生效。有關事件不單止引起本地和國際新聞組織抨擊及要求當局放人，不同的民間團體亦發表聲明批評，當中，在加拿大的港人組織「港加聯」與17個民間團體發表聯合聲明，強烈譴責港府引用殖民地時代的煽動罪名去扼殺新聞自由，在缺乏合法反對派的情況下，等於宣判傳媒死刑，若國際社會仍噤聲不語，在港外媒和其他獨立社媒便會受到攻擊。

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作為香港第二把手的政務司長李家超為港府行動辯護及發出警告，指任何人利用新聞工作為工具犯法，作出危害國家安全的行為，港府會嚴厲打擊。他強調，香港新聞工作受《基本法》保障，但若有人披着「新聞外衣」而從事非法勾當，便是「害群之馬」，在污染香港的新聞工作環境，他對此予以譴責之餘，並呼籲業界對「害群之馬高聲說不」，並與他們保持距離。

兩個香港業界組織則反批善方的行動。作為香港記者惟一工會的記者協會兩度發聲，在其後的聲明中，記協指出，今年先後有兩間傳媒機構因為被指干犯危害國家安全等罪行而倒閉，警方的行動引發寒蟬效應，對《基本法》保障的新聞自由造成極大衝擊，再次敦促當局保障新聞自由，使傳媒工作時可免於恐懼。而代表駐港外國記者的香港外國記者會(FCCHK)的聲明亦指出，事件再一次打擊新聞自由，令走過困難一年的傳媒持續擔驚受怕。

國際方面，國際特赦組織副秘書長沃德（Kyle Ward）指責香港當局指控《立場》的報道文章「煽動分裂」，有如前英殖政府所為。曾協助推動美國通過《香港人權與民主法案》的「香港民主委員會」（HKDC），其執行總監梁繼平形容，港府連日用煽動罪針對行使新聞自由者，反映「北京清楚表明它容不下香港說真話」，他更憂慮被捕人士可能像其他被指觸犯國安法人士一樣，不獲保釋，面對漫長而任意的長期羈留。他促請當局立即釋放被捕者，並呼籲國際社會支持被捕人士。

在此之前，保護記者委員會和人權基金會這兩個以美國紐約為基地的國際組織亦就《立場》事件發表譴責聲明，並呼籲當局立即釋放被捕人士。人權基金會首席執行官夏福信(Thor Halvorssen)形容，拘禁曾在國際會議談論香港人權的歌手合韻詩，令人震驚，亦反映港府只是中共的木偶。他續稱，港府此舉是要藉著高調的拘捕行動來剷除鼓吹香港自由人士。

加會大港人組織「港加聯」等18個民間組織聯署聲明，並將副本抄送該國總理及國會議員，促請加國及國際社會與他們一道，強烈譴責港府針對《立場》的最新打壓新聞自由的行徑，併合力促使港府釋放被捕的新聞工作者。

該批團體指出，《立場》事件令香港所余無幾的新聞自由加速惡化，引發白色恐怖，亦宣布香港成為一個警察社會，聯署團體對此予以強烈譴責，更憂慮打壓會漫延至駐港外媒和香港其他媒體。