美國歐盟等國譴責港府關閉《立場新聞》

在香港警察搜查《立場媒體》後，今天凌晨該媒體在網站上宣布停止運營，其媒體社交賬號被消失。

聯合國、美國和歐盟等國譴責香港政府關閉《立場新聞》，美國國務卿布林肯今天呼籲中國和港府釋放被不公平拘留的記者和媒體高管。《立場新聞》是在今年6月香港《蘋果日報》後被港府停止運營後的第二家媒體。

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香港200多名警察於29日搜查《立場新聞》並逮捕了7名高管，凍結其資產，香港警方沒有指姓名只是說分別有34歲和52歲的兩人因被控煽顛罪後被拘留。

今天30日凌晨該媒體在網站上宣布停止運營，其媒體社交賬號被消失。

對此美國國務卿布林肯發表聲明指出港府針對《立場新聞》的行為是讓自由獨立媒體停止運營，他呼籲中國和香港停止打擊獨立媒體，立即釋放那些被關押的記者和媒體主管。

聯合國人權辦公室對本次香港公民社會空間再次被打壓表示擔憂，呼籲港府對隨後的訴訟程序要尊重信息、言論和結社自由權力。

歐盟外交與安全發言人斯塔諾譴責香港警方突然搜查《立場新聞》辦公室的行為，說這標誌香港新聞自由進一步惡化，他說“人權與基本自由是香港基本法與一國兩制的基礎，香港當局應該尊重這些原則。”

對此中國方面表示西方批評是不負責任。

香港警方以串謀發布煽動刊物罪名加控《蘋果日報》，讓該報在今年6月被停止運營，現在《立場新聞》成為第二家被停運香港媒體。